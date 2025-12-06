Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Profand, tradición gallega y expansión internacional

Uno de los buques de Profand.

Uno de los buques de Profand. / profand

M. G.

Fundado en 2002 por Enrique García Chillón a partir de Congelados Marinos Promar, Profand se ha convertido en líder de la industria española de productos del mar elaborados. Tras la fusión con Frigoríficos Fandiño en 2010, ha crecido de manera orgánica (expansión a mercados como EE. UU.) e inorgánica (15 adquisiciones internacionales).

Su modelo se basa en la verticalización completa de la cadena productiva y en mantener sus raíces gallegas. En 2024 superó los 1.000 millones de euros de facturación, y en 2025 recuperó el control total de su accionariado tras recomprar el 23,71% a Corporación Financiera Alba.

Su estrategia Profand4Future y filosofía “Blue Food” promueven la sostenibilidad, respaldada por certificaciones internacionales como MSC y RFVS.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
  2. El ministerio niega la entrada a puerto al buque arrastrero «Novaya Zemlya»
  3. La Clínica Pintado se despide tras 70 años dando a luz a miles de vigueses
  4. Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
  5. Calamar, pota, potón: ¿Quién pesca el qué, dónde y en qué condiciones?
  6. «A los niños ya no se le caen los dientes»
  7. Una odontóloga venezolana y su marido ingeniero hacen cola en el comedor social de Vigo al no poder convalidar sus títulos
  8. La rotura de un colector obliga a cerrar de forma urgente una calle del centro de Vigo durante 15 días

Otro motivo para la esperanza: las aves costeras de Europa se recuperan en las últimas décadas

Otro motivo para la esperanza: las aves costeras de Europa se recuperan en las últimas décadas

Danza, circo y magia, unidos en un mismo escenario: el espectáculo «Reinventio» llega a Vigo el 14 de diciembre

Danza, circo y magia, unidos en un mismo escenario: el espectáculo «Reinventio» llega a Vigo el 14 de diciembre

Grupo Nogar: más de seis décadas impulsando la logística internacional

Grupo Nogar: más de seis décadas impulsando la logística internacional

Xunta de Galicia y la AP de Marín estudian nuevas vías de colaboración

Xunta de Galicia y la AP de Marín estudian nuevas vías de colaboración

Seis décadas liderando el sector de la pesca congelada

Seis décadas liderando el sector de la pesca congelada

La mejor opción para los operadores de flota frigoríficas

La mejor opción para los operadores de flota frigoríficas

El Puerto de Marín registra un buen ritmo de movimientos y tráficos estratégicos

El Puerto de Marín registra un buen ritmo de movimientos y tráficos estratégicos

Puerto piloto para el desarrollo de un proyecto de la Agencia Espacial Europea

Puerto piloto para el desarrollo de un proyecto de la Agencia Espacial Europea
Tracking Pixel Contents