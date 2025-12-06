Profand, tradición gallega y expansión internacional

Fundado en 2002 por Enrique García Chillón a partir de Congelados Marinos Promar, Profand se ha convertido en líder de la industria española de productos del mar elaborados. Tras la fusión con Frigoríficos Fandiño en 2010, ha crecido de manera orgánica (expansión a mercados como EE. UU.) e inorgánica (15 adquisiciones internacionales).

Su modelo se basa en la verticalización completa de la cadena productiva y en mantener sus raíces gallegas. En 2024 superó los 1.000 millones de euros de facturación, y en 2025 recuperó el control total de su accionariado tras recomprar el 23,71% a Corporación Financiera Alba.

Su estrategia Profand4Future y filosofía “Blue Food” promueven la sostenibilidad, respaldada por certificaciones internacionales como MSC y RFVS.