El presidente de la AP recibe a la Federación de Transitarios

José Benito Suárez Costa, presidente de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra, recibía el pasado mes de octubre en las instalaciones del puerto a Víctor Martín, presidente de la Comisión Marítima de Feteia-Oltra (Federación Española de Transitarios), acompañado por Juan Uhía, vicepresidente de la Federación y presidente de Ateia (Asociación Gallega de Transitarios). El encuentro se enmarca en la línea de actuación de Feteia-Oltra para estrechar vínculos con los puertos en los que sus asociados operan, fomentando la colaboración y el conocimiento mutuo entre los operadores portuarios y los transitarios.

Los representantes de Feteia-Oltra mostraron un especial interés en profundizar en el funcionamiento de las instalaciones portuarias y ferroportuarias del Puerto de Marín, así como en los procesos logísticos que se desarrollan en las distintas terminales. Asimismo, manifestaron su disposición a aportar su experiencia como representantes aduaneros y coordinadores del transporte, contribuyendo a optimizar la gestión de la cadena logística completa en los puertos con los que mantienen relación.

Como parte de la jornada, los transitarios realizaron un recorrido detallado por el Puerto de Marín, que incluyó visitas a las terminales marítimas, la terminal ferroviaria y las instalaciones de control de mercancías (PCF), donde pudieron conocer de primera mano los procedimientos de recepción, inspección y despacho de la carga. La visita permitió a ambas partes intercambiar impresiones sobre los retos y oportunidades del sector, así como explorar vías de cooperación que puedan favorecer la eficiencia operativa, la coordinación logística y la mejora de los servicios portuarios para todas las empresas que operan en el recinto.

El encuentro refuerza el compromiso del Puerto de Marín con la colaboración con los agentes del sector logístico, destacando la importancia de mantener canales de comunicación abiertos y continuos con los transitarios, quienes desempeñan un papel clave en la facilitación del comercio marítimo y en la integración de los distintos modos de transporte dentro de la cadena logística global.