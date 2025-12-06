Nuevos proyectos y alianzas en el ámbito logístico

P&J Carrasco, una de las compañías con mayor tradición en la actividad portuaria de Vilagarcía, atraviesa un momento decisivo tras varios años de expansión. La firma, que ya se encuentra en manos de la cuarta generación familiar, está centrada en afianzar su crecimiento y reforzar su posición en un sector cada vez más concentrado y competitivo.

Su consejero delegado, Iago Carrasco, destaca que la empresa ha completado recientemente un proceso interno clave. «La transición generacional y las decisiones estratégicas tomadas en los últimos años están empezando a consolidarse», explica. Entre esos hitos figuran el desarrollo del proyecto de Algeciras —impulsado en 2020 y operativo desde comienzos de 2025— y la incorporación de la Ruta Ibérica junto a DFDS, un servicio ro-ro que abre nuevas opciones logísticas para el noroeste de la península.

Estos avances se producen en un contexto marcado por la concentración empresarial en el ámbito logístico y portuario. Carrasco subraya que los grandes grupos internacionales están absorbiendo operadores medianos con rapidez, lo que obliga a empresas como la suya a apoyarse en socios de referencia. «Competimos con actores globales. Por eso es fundamental trabajar con aliados sólidos, como Access World o GrupoNogar, y desarrollar proyectos conjuntos que nos permitan ganar músculo», apunta.

Aun así, el directivo pone el foco en un desafío que afecta directamente al puerto de Vilagarcía: la limitación de espacio. Con tráficos aproximados de 1,5 millones de toneladas anuales y un crecimiento sostenido del 5 al 10% en los últimos ejercicios, el recinto se acerca a su capacidad máxima. «El puerto funciona bien, pero está al borde de la saturación. Para seguir creciendo, necesitamos más espacio operativo», advierte.

Carrasco insiste en que las obras ferroviarias pendientes y el dragado de los muelles deben avanzar con mayor rapidez para ganar calado y atraer buques de mayor tamaño. «El ferrocarril tiene que ser un verdadero complemento a la carretera. Europa lleva años de ventaja y la intermodalidad es imprescindible si queremos ser competitivos y reducir emisiones», señala.

El responsable de P&J Carrasco también alude a un problema que afecta a toda la cadena logística: la escasez de conductores profesionales. «Es un déficit estructural y creciente. A medio plazo, el tren y las autopistas multimodales serán esenciales para mantener el flujo de mercancías», afirma.

Pese a los retos, Carrasco ve el futuro con optimismo y hace hincapié en la importancia de la colaboración empresarial. «Creemos en las alianzas, no siempre internacionales; a veces el socio adecuado está a pocos kilómetros. Lo esencial es sumar capacidades y generar sinergias», defiende.

Con una trayectoria que combina tradición, adaptación y visión global, P&J Carrasco afronta una nueva etapa en la que la sostenibilidad, la cooperación y la modernización marcarán su rumbo en la logística del futuro.