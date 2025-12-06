Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Magistrados de la jurisdicción Mercantil de toda España visitan el puerto de Marín

El encuentro permitió a los jueces conocer la operativa del Puerto

Un momento de la visita de los magistrados a las instalaciones de Marín.

Un momento de la visita de los magistrados a las instalaciones de Marín. / AP

El pasado mes de septiembre, la Autoridad Portuaria de Marín recibió a los asistentes al Encuentro de Juzgados de lo Mercantil, un grupo de magistrados procedentes de toda España que celebran cada año su encuentro anual en Pontevedra. Durante su visita, los jueces fueron acompañados por el presidente de la entidad, José Benito Suárez Costa, quien les explicó en detalle el funcionamiento y la organización de las instalaciones portuarias.

El Encuentro de Jueces de lo Mercantil constituye un foro anual para analizar los principales retos jurídicos en materia concursal, societaria y de propiedad intelectual. En esta edición, los magistrados mostraron un especial interés por conocer de primera mano el Puerto de Marín y sus instalaciones, con el objetivo de comprender mejor las implicaciones jurídico-mercantiles que surgen en la actividad portuaria, incluyendo la gestión y manipulación de mercancías, la seguridad marítima y la coordinación logística de distintos tipos de tráfico.

Guiados por el presidente de la Autoridad Portuaria, los jueces realizaron un recorrido por las principales terminales del puerto, entre ellas la Terminal Cubierta, la terminal de graneles, la terminal de fruta, la terminal de contenedores y la terminal ferroportuaria. Durante la visita, pudieron conocer los procedimientos operativos, las medidas de seguridad aplicadas y las infraestructuras que permiten gestionar con eficiencia un puerto de referencia en la ría de Pontevedra, así como la importancia de estos procesos para la economía local y la actividad comercial internacional.

