Grupo Nogar: más de seis décadas impulsando la logística internacional

Con profundas raíces en Marín y una trayectoria que se remonta a finales de los años 50, GrupoNogar se ha consolidado como un referente internacional en logística portuaria. Fundada por Ceferino Nogueira Rodríguez, la empresa ha evolucionado durante más de seis décadas, ampliando su alcance global sin perder la esencia familiar ni su compromiso con Galicia. En 2025, GrupoNogar ha reforzado su estrategia de crecimiento mediante la apertura de nuevas instalaciones estratégicas y una firme apuesta por la tecnología avanzada y el respeto medioambiental.

Expansión que sigue creciendo

El crecimiento de GrupoNogar no es casualidad, sino fruto de una visión empresarial que combina innovación, eficiencia y sostenibilidad. A comienzos de 2025, el grupo inauguró un moderno almacén logístico de más de 6.000 metros cuadrados en el Puerto de Algeciras, desarrollado junto a su socio P&J Carrasco y la multinacional Access World. En total, la instalación suma 8.791 m² que incluyen un amplio patio exterior y tres naves cubiertas de 2.000 m² cada una. Dos de estas naves están destinadas al almacenamiento en estanterías con capacidad para 7.500 palés europeos, mientras que la tercera se dedica a la recepción y expedición de carga general. Las instalaciones se han diseñado con capacidad de ampliación futura, asegurando su adaptación al crecimiento de la demanda. La inversión, cercana a los cinco millones de euros, refuerza la presencia de GrupoNogar en uno de los puertos más dinámicos del Mediterráneo.

Proyección internacional y tecnología avanzada

El compromiso global de GrupoNogar también se refleja en su gestión de la Terminal Portuaria Paracas (TPP) en Perú, concesionada desde 2014 por 30 años. En este enclave, la compañía ha llevado a cabo importantes inversiones, entre ellas la instalación de una tolva ecológica móvil de tecnología avanzada valorada en dos millones de euros. Esta solución, similar a la aplicada en la Terminal Marítima de Cartagena, permite reducir las emisiones de polvo y mejorar la descarga de clinker, garantizando operaciones más limpias, seguras y eficientes, alineadas con los más altos estándares medioambientales.

Innovación sostenible como estrategia

La sostenibilidad se mantiene como eje central de la estrategia de GrupoNogar. Su All Weather Terminal (AWT), pionera en el sur de Europa, permite operar ininterrumpidamente bajo cualquier condición meteorológica, incrementando la eficiencia y competitividad de la empresa. En Cartagena, el grupo invirtió 400.000 euros en una tolva semi ecológica e inteligente equipada con filtros especiales y un sistema de cierre hermético, que minimiza de forma significativa la emisión de partículas contaminantes durante la manipulación de graneles sólidos. Este tipo de iniciativas reflejan un compromiso continuo con la protección ambiental, que va más allá del cumplimiento normativo.

Galicia como origen y futuro

A pesar de su proyección internacional, Galicia sigue siendo un punto estratégico para GrupoNogar. En el Puerto Exterior de A Coruña, la compañía inauguró recientemente una terminal de graneles líquidos gestionada por Galigrain. La infraestructura, con una inversión de cinco millones de euros y una superficie de 4.500 m², está destinada a la manipulación de aceites vegetales, ácidos grasos y melazas, reforzando la capacidad de la región en el comercio de productos agroindustriales.

El grupo también mantiene una intensa actividad en el tráfico de madera en diversos puertos gallegos, entre ellos Burela, Cee, Vilagarcía de Arousa y Ribadeo. Además, participa en la Terminal Marítima de Cartagena, gestionando tanto la terminal de contenedores como la siderúrgica, donde ha desarrollado 24.000 m² de almacenes con capacidad para 160.000 toneladas de productos agroalimentarios, consolidando su posición en el mercado nacional.

Más de seis décadas de experiencia

Desde sus inicios transportando materiales siderúrgicos, astilla de madera y habas de soja para su planta Extrunoga, GrupoNogar ha sabido diversificar su actividad y evolucionar hacia servicios logísticos de alto valor añadido, respaldados por instalaciones modernas que cumplen con los más altos estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad.

Mirando hacia adelante

Con más de 60 años de experiencia, la compañía continúa avanzando hacia un futuro en el que la logística internacional y el respeto ambiental vayan de la mano. Su apuesta constante por tecnología de vanguardia, eficiencia operativa y sostenibilidad la sitúa como un socio estratégico para el comercio global. El año 2025 representa un punto clave en su historia: nuevas inversiones, presencia reforzada en los principales puertos y un modelo de crecimiento sostenible que demuestra cómo tradición e innovación pueden combinarse para impulsar el desarrollo económico y social, tanto en Galicia como en el resto del mundo.