Danza, circo y magia, unidos en un mismo escenario: el espectáculo «Reinventio» llega a Vigo el 14 de diciembre

Reinventio, la nueva producción de Thinking Up Events creada íntegramente en Galicia, aterriza en el Teatro Afundación de Vigo el próximo 14 de diciembre. El espectáculo transforma magia, circo y danza en un relato escénico en el que las disciplinas dejan de existir como compartimentos estancos para convertirse en una experiencia común.

La estructura de la obra explica parte de esa fuerza: se compone de cerca de 25 números distribuidos en cuatro actos, que acompañan el viaje simbólico entre la oscuridad y la luz. «Queremos que o espectador deixe de pensar en que está a ver e se entregue ao que sente», explica su creador, el artista gallego Martín Varela.

Toda esa potencia escénica se sostiene también en un engranaje técnico que Thinking Up Events llevó al límite para esta gira. Iluminación, sonido, vídeo, escenografía, tramoya y efectos de gran formato se integran en un dispositivo que se adapta a cada teatro, convirtiéndose en un ejercicio de precisión absoluta.

Hay números aéreos que exigen una precisión total, grandes ilusiones, desapariciones, apariciones y momentos de suspensión capilar que requieren estudio, cálculo y una coordinación minuciosa entre cuerpo y maquinaria. Cada función es, literalmente, una nueva artesanía escénica.

Un viaje de 90 minutos sin descanso

Más allá de las complejidades técnicas, en Reinventio late la dramaturgia: un relato que introduce la idea de una «luz interior», esa chispa que a veces se apaga y otras renace.

Espectáculo Reinventio. / REINVENTIO

El espectáculo, que tiene una duración de 90 minutos sin descanso, avanza desde la adrenalina del circo hasta la delicadeza de la danza contemporánea y el asombro de la magia, construyendo un recorrido emocional que invita al público a recuperar esa capacidad íntima de mirar el mundo con sorpresa.

Además, el show construye un viaje continuo que conecta simbólicamente con el espíritu del Camino de Santiago. Cada escena funciona como metáfora de transformación personal y de la capacidad de reinventarse. Esa es también la esencia de la propuesta: un espectáculo gallego de gran formato, pensado y producido en Galicia, que aspira a llegar al gran público sin renunciar a la sensibilidad artística ni al cuidado por el detalle.

Un fragmento de Reinventio. / REINVENTIO

«Estas artes comparten algo fundamental: regálannos unha nova mirada sobre o que nos rodea. Reinventio é ese camiño», señala Martín, artista ferrolano y creador del show. Pero no trabaja solo. La coreografía de la producción está dirigida por Mercedes Suárez, referente de la danza en Galicia y fundadora de Druida Danza, mientras que el diseño de iluminación corre a cargo de Alberto Casas, técnico con una amplia trayectoria en danza, circo y música.

Por otro lado, el elenco circense reúne a artistas internacionales como la suiza Milena Blatter, especialista en handbalancing y suspensión capilar; el portugués Andrew Noronha, con formación en compañías europeas de tradición circense; y los ucranianos Andrii Malyna y Anastasiia Kupriyashenko, reconocidos por su dominio del foot-juggling, la acrobacia y el patinaje escénico.

El cuerpo de baile lo integran Anthony Brenner y las gallegas Julia Méndez, Laura Pan Meirama, Cris Amor y Fernando Rois, un equipo formado en centros y compañías de referencia que aporta rigor técnico y una lectura contemporánea del movimiento.

Fechas y entradas de la gira por Galicia

La gira 2025/2026 de Reinventio incluye nueve funciones en siete ciudades. Las entradas ya están disponibles en la web del show y en Ataquilla, con un rango de precios entre 15 y 25 euros, según localidad y recinto.

Imagen del espectáculo Reinventio, creado por el gallego Martín Varela. / REINVENTIO

Así, tras el estreno los días 12 y 13 de diciembre en el Teatro Jofre de Ferrol, Reinventio llegará a Vigo el 14 de diciembre (Teatro Afundación) para después continuar por Ourense (20 de diciembre, Auditorio Municipal), Pontevedra (26 de diciembre, Auditorio Sede Afundación), Lugo (27 de diciembre, Auditorio Fuxan os Ventos), A Coruña (3 y 4 de enero, Teatro Colón) y Santiago de Compostela (17 de enero, Auditorio de Galicia).

Reinventio es un espectáculo de Thinking Up Events y cuenta con el patrocinio de la Xunta de Galicia a través de la Axencia de Turismo de Galicia. ¿Su objetivo? Celebrar el instante en el que la magia —esa palabra tan usada y tan poco entendida— vuelve a significar algo real.