Avanzan los trabajos en el nuevo centro de peregrinos náuticos

Otra intervención destacada en el ámbito portuario es la creación de un centro de recepción de peregrinos náuticos en el Muelle de Pasaxeiros, una actuación impulsada por la Xunta de Galicia en virtud de un convenio firmado entre la Autoridad Portuaria de Vilagarcía y la Agencia Turismo de Galicia.

Este proyecto, recientemente adjudicado y con una inversión cercana al millón de euros, coincide con la transformación integral de la zona portuaria vinculada al futuro desarrollo turístico. De hecho, las antiguas dependencias del Club de Mar de Vilagarcía ya son historia: el emblemático edificio, durante décadas vinculado a la vida deportiva y social de la ciudad, ha sido demolido en las últimas semanas y las obras ya han comenzado. Se trata dos primeros pasos hacia la renovación del entorno del puerto deportivo, destinada a dar forma a la futura estación marítima.

La intervención contempla no solo la rehabilitación del edificio que acogerá el centro de recepción de peregrinos, sino también la puesta en valor de todo su entorno, incluyendo la demolición de construcciones en desuso y la urbanización completa de la cabecera del muelle.

Tanto la creación del nuevo centro como la transformación del área portuaria forman parte de una estrategia común que busca impulsar el turismo náutico en las dársenas de Vilagarcía. La actuación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está financiada con fondos de la Unión Europea–Next Generation EU.