Este es el mayor error que cometes cuando sirves un Jamón Ibérico
Un vino tinto no es la mejor elección para un Jamón de Bellota 100% Ibérico. Descubre por qué los expertos prefieren un Albariño D.O. Rías Baixas y otros consejos que debes saber para saborear un buen jamón
Un Jamón de Bellota 100% Ibérico es un manjar con una calidad tan extraordinaria que necesita poca preparación. Pero, tal vez por eso, no siempre se le presta la atención necesaria para disfrutar de la intensidad de su sabor, de su textura sedosa y de su calidad.
Tanto si sueles montarte tu plan en casa con una buena tabla de ibéricos como si te gusta compartirla en la mesa de un restaurante, presta atención y no cometas el mayor error que encabeza este ranking de cosas que no debes hacer cuando disfrutes de un buen jamón.
1- Maridar el Jamón de bellota 100% Ibérico con un vino tinto
Hasta es habitual, sobre todo en determinadas zonas de España, pero por extendido que esté este maridaje, el tinto y el jamón no siempre casan. Los mayores expertos en Jamón Ibérico, la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches recomienda un vino con un punto de acidez marcada y salino, como el Albariño D.O. Rías Baixas. Un vino fresco, aromático y afrutado que mejora la experiencia y realza los sabores de frutos secos, bellota y producto cárnico curado del jamón.
¿Qué ocurre con un tinto contundente? Elegir un tinto tánico resta y va en contra de las reglas del maridaje perfecto, ya que enmascara el sabor del jamón y compite con él en intensidad.
2- Restar importancia al corte profesional
Disfrutar de un jamón de bellota 100% Ibérico como los de la D.O.P Los Pedroches es un placer, sobre todo si está cortado en el momento por un profesional que sabe qué tipo de corte realizar, el tamaño perfecto y grosor de cada loncha para que la puedas degustar de un bocado y disfrutar de su calidad. La misma pieza con cortes diferentes puede dejar sensaciones bien distintas. Tener un cortador profesional a mano no es fácil en casa, así que, si compras un jamón de calidad, pide que te lo corten y lo envasen al vacío o compra sobres con el tamaño de la ración que estés acostumbrado a consumir.
3- Emplatar o servir el jamón ibérico frío
Del mismo modo que un Albariño D.O. Rías Baixas tiene una temperatura de consumo recomendada de entre 10 y 12 grados, para apreciar todos sus aromas y sabores, el jamón debe consumirse a temperatura ambiente. Si lo sacas de la nevera justo antes de servir te perderás esas sensaciones y te pelearás con las lonchas para despegarlas.
4- Utilizar platos y copas que resten protagonismo al producto
Un jamón de bellota 100% ibérico, como el de la D.O.P. Los Pedroches es de un embriagador rojo intenso y su grasa es nacarada o rosada. Ya que sirves un buen Jamón Ibérico, déjalo que luzca en un plato blanco y desecha las fuentes de color o las pizarras.
Algo parecido pasa con los vinos de calidad extraordinaria como el Albariño D.O. Rías Baixas: su color (entre amarillo con irisaciones verdes a amarillo pajizo), su lágrima y la intensidad de su color ofrecen mucha información sobre cómo ha sido elaborado. Sírvelo en copas de vino transparentes y sin dibujo para apreciar su color, y de tallo alto para poder agarrar la copa por el lugar correcto sin calentar el vino.
5- Emplatar tiempo antes de consumirlo
El jamón, como todos los alimentos frescos, se oxida. Córtalo o abre el sobre si lo tienes al vacío justo antes de emplatarlo.
6- Desechar la grasa
En la grasa del jamón de bellota 100% Ibérico está parte de su sabor y sus características únicas, así que debe consumirse junto con la parte magra. No la deseches o te perderás una parte fundamental de la experiencia.
7- Comer y beber sin saborear
Tanto si hablamos del jamón como del Albariño D.O. Rías Baixas, estamos ante productos de una altísima calidad que conforman el maridaje perfecto, como destaca la campaña Al Fin Juntos que las dos Denominaciones de Origen lanzaron este año para poner en valor esta combinación ganadora. Como cualquier otra propuesta gastronómica, es una experiencia que también encierra algo de sensorial, necesita reposo para saborear y paladear.
Cómo disfrutar del maridaje perfecto en casa: Jamón de bellota 100% Ibérico y Albariño D.O. Rías Baixas
Una vez superados los errores, vamos con los tips básicos para disfrutar del match perfecto en casa sin miedo a equivocarte: un Albariño D.O. Rías Baixas y un jamón de bellota 100% Ibérico D.O.P. Los Pedroches presentado como un profesional.
- El Albariño D.O. Rías Baixas, a la temperatura perfecta: Suele indicarse que la temperatura ideal de los vinos de Rías Baixas está entre los 10 y 12 grados, pero para no complicarte, guarda el vino en la nevera durante al menos 3 horas, pero acuérdate de sacarlo media hora antes de servirlo.
- El jamón, fuera de la nevera: Hazte con un blíster de jamón de bellota 100% Ibérico D.O.P. Los Pedroches envasado al vacío y guárdalo en la nevera, pero sácalo una hora antes de emplatarlo y consumirlo.
- Abre el sobre justo antes de emplatar: Deja el sobre o blíster cerrado justo hasta antes de emplatarlo. A la temperatura ambiente se irá templando y su grasa empezará a brillar. Cuando lo abras, descubrirás que así es más fácil despegar sus lonchas, pero, sobre todo, la grasa del producto brillará y disfrutarás de toda la intensidad de su delicioso sabor.
- Sírvelo con la grasa: No retires la grasa del jamón, sírvelo creando un abanico con las lonchas sobre un plato blanco.
- Sirve el vino en su medida justa y en la copa adecuada: Sirve cada copa de vino sin llegar a llenar más de un tercio de la capacidad de la copa; lo ideal es hacerlo hasta donde comienza la curva del cáliz. Coge la copa por el tallo para beber y brindar y así evitarás calentar el vino.
- Entrégate a la experiencia sensorial: Coge cada lasca de jamón por su parte magra para que lo primero que entre en contacto con tu lengua sea la grasa, déjala unos segundos sobre ella para que empiece a derretirse y disfruta de sus matices de sabor y aroma antes de masticarla y tragar.
- Brinda y disfruta: Deléitate con cada trago de vino, alternándolos con los bocados de jamón para disfrutar del maridaje y saborea los matices de cada uno para juzgar tú mismo si es o no el maridaje perfecto. Dedícale tiempo y a ser posible con una conversación agradable que te invite a brindar.
- Davila 02/12/2025
- Davila 03/12/2025
- Un restaurante escuela en Ourense ofrece menús de alta cocina a precio formativo y reservas agotadas
- «A los niños ya no se le caen los dientes»
- La Clínica Pintado se despide tras 70 años dando a luz a miles de vigueses
- ¿Cuánta gente vive realmente en Vigo?
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Más de un millar de británicos invade A Laxe: «Vine con mi jersey navideño»