Sanxenxo inaugura este viernes el Pazo de Nadal: descubre la programación navideña al completo

La Navidad arranca este viernes, día 5 de diciembre, en Sanxenxo. El municipio contará esta temporada con una carpa de más de 2.000 metros cuadrados, que será el Pazo de Nadal, bajo la que se desarrollará una amplia programación pensada para el disfrute en familia, y albergará una pista de hielo, una pista americana y un mercadillo navideño.

Este viernes se producirá también el encendido del alumbrado navideño, compuesto por 345 motivos repartidos en 84 espacios públicos. El encendido se completará con la presencia de Os Bolechas y Javi Solla en la Praza dos Barcos y el concierto de Broken Peach en el Pazo de Nadal, a las 21:00 horas.

Más de 20 actividades en el Pazo de Nadal

El Pazo de Nadal de Sanxenxo. / Concello de Sanxenxo

Durante la programación navideña se celebrarán más de una veintena de actividades diferentes en el Pazo de Nadal. El 6 de diciembre, de 13:00 a 14:00 horas, @deviño llevará a la carpa los cantos de taberna. De 17:00 a 20:00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de juegos navideños y a las 19:30 horas, Uxía Lambona e a Banda Molona.

Al día siguiente, habrá juegos de Navidad de 17:00 a 20:00 horas y el Mago Teto actuará a las 19:30 horas. El 8 de diciembre, de 17:00 a 20:00 horas, tocará una nueva sesión de juegos de Navidad y a las 21:00 horas, Family Folks.

El 12 de diciembre, se producirá el Encontro coa Cultura Urbana (de 17:00 a 21:00 horas) y el 13, juegos de Navidad en el mismo horario y show de Blue Monk a las 21:00 horas. El 14, a las 13:00 horas habrá un taller de cocina con recetas de Nadal de Toñi de Vicente, mientras que por la tarde tocarán juegos de Navidad con la participación del Trasno de Nadal (de 17:00 a 20:00 horas).

El 19 de diciembre, el mundo youtuber tomará el Pazo de Nadal con música y videojuegos a partir de las 21:00 horas. El 20 de diciembre, de 17:00 a 20:00, juegos de Navidad; a las 18:00 horas, obra de teatro infantil, y a las 21:00 horas, Los fabulosos Weekend.

Por otro lado, el 21 de diciembre se celebrará el Encontro Sanxenxo K-POP, de 11:00 a 14:00 horas, y juegos de Navidad de 17:00 a 20:00 horas. El 22 de diciembre, de 17 a 20 horas, habrá más juegos de Navidad para los máspequeños y el 23, de 12 a 13:30, el Pazo de Nadal recibirá la visita del Grinch. Ese día, los juegos de Navidad continuarán de 17:00 a 20:00 horas y, a partir de las 19:30 horas, será el show de Gramola Gominola.

El día de Nochebuena, Papá Noel recibirá a los niños y niñas de Sanxenxo de 17:30 a 22 horas y podrán entregar sus cartas y fotografiarse con él. El propio 25 de diciembre podrá disfrutarse de actividades como la pista de hielo y americana, así como de la zona de restauración.

El 26 de diciembre, a las 17:00 horas será la final del Encuentro K-POP y a las 21 horas habrá un concierto de Teo Cardalda. El 27, de 17 a 20 horas, juegos de Navidad, y a las 20 horas, Isto é rock con Carolina Rubirosa y Javier Becerra.

Para cerrar el mes, el 28 de diciembre, de 17 a 20 horas, juegos de Navidad y a las 19 horas, villancicos con Maravallada; el 29, visita del Apalpador (17:00 horas) y Cantos de Taberna con @deviño. El 30 de diciembre, a las 21 horas, actuará el Trío Somoza y el día 31 se mantendrá la actividad durante todo el día en la carpa.

Programación para recibir el 2026

El Pazo de Nadal abrirá sus puertas el primer día del año con normalidad y el 2 de enero recibirá el show de La Movida, a las 21:00 horas. El día 3, a las 17:45 horas, el público podrá disfrutar de A bailar no Nadal, espectáculo interactivo para la infancia. A las 21:00 horas será el turno de Mambas Negras.

El 4 de enero, a las 17 horas, ciencia que alimenta con Roto y Descosida y a las 19:30 horas, Pakolas. El 5 de enero, de 12:30 a 13:30 horas, Danza de Reyes; de 16 a 18 horas, Recepción Real; a las 18 horas salida de la Cabalgata de Reyes hacia Portonovo, donde culminará la comitiva con un Belén Viviente.

Espectáculo pirotécnico

Sanxenxo volverá a despedir el año con un espectáculo pirotécnico con el que llenará de luces la noche del 31 de diciembre. Será a partir de las 20:00 horas, antes de la cena, cuando desde el puerto de lancen los fuegos artificiales que se han convertido en un motivo más para visitar el municipio.

Por la tarde, la playa de Silgar acogerá el Chapuzón Solidario con el que se recaudará fondos para la investigación del cáncer infantil.

Navidad en las parroquias de Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo también colabora con otras iniciativas que se consolidan en el calendario navideño como el Bosque de Nadal, en Noalla; la Aldea de Navideña en la Praza Pública de Vilalonga o la programación de los hosteleros de la Rúa dos Viños, otro de los epicentros festivos.

Asimismo, se mantienen los “Recunchos de Nadal. Unha asociación, unha árbore”, una propuesta recibida con éxito por los colectivos y que repite este año. El Concello dona 45 abetos para su decoración colectiva, que se distribuirán en las 11 ubicaciones por las distintas parroquias.