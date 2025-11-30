A Xunta incrementa as axudas de autoconsumo fotovoltaico para particulares no rural
Os apoios, que se conceden en réxime de concorrencia competitiva, serán do 50% do investimento elixible da instalación, cun máximo de 4.000€ por vivenda
A Xunta ten en marcha unha nova convocatoria de axudas para apoiar proxectos de instalacións fotovoltaica impulsados por particulares en ámbitos rurais de Galicia. A nova liña de axudas contará cun orzamento de 2 M€, un 33% máis que na convocatoria anterior, e prevé conseguir unha redución no consumo enerxético anual de enerxías fósiles equivalente a 3.000 Mwh e unha mobilización de 4,5 millóns de euros.
O programa de axudas é o segundo para subvencións a proxectos de instalacións solares fotovoltaicas para particulares que realiza o Instituto Enerxético de Galicia (Inega) con fondos Feader-P.E.PAC 2023-2027, e a cuarta do mesmo tipo sen ter en conta a procedencia dos fondos. De feito, desde o ano 2019, o Inega leva destinados máis de 44 millóns de euros para impulsar proxectos de enerxía solar fotovoltaica dirixidas a este colectivo, que permitiron a concesión de 4.281 axudas. Nomeadamente e respecto da convocatoria de 2024, se outorgaron 18 solicitudes cun orzamento total de 1,5 millóns de euros.
Os destinatarios da nova convocatoria son as persoas físicas, as comunidades e mancomunidades de veciños e, como novidade, inclúense tamén as sociedades patrimoniais de tenza ou de arrendamento de inmobles titulares de calquera dereito sobre un inmoble de carácter residencial. En todos os casos, as actuacións subvencionables deberán de realizarse en vivendas ou edificios do sector residencial localizadas en ámbitos non urbanos da comunidade autónoma de Galicia.
No que respecta ás actividades subvencionables, a convocatoria inclúe os investimentos en paneis solares fotovoltaicos, o acondicionamento da enerxía eléctrica (inversores, convertedores, reguladores, cadros eléctricos, elementos de interconexión, proteccións, cableado, equipamentos de medida, etc.), monitorización (sensores, adquisición de datos, comunicación remota, etc.) e sistemas de acumulación con baterías de litio, así como o resto de accesorios para o correcto funcionamento do sistema. Tamén se subvenciona o custo da montaxe e conexión e a dirección de obra. As actuacións non poderán estar iniciadas nin contratadas con anterioridade á presentación da solicitude.
A intensidade da axuda será do 50% do investimento elixible da instalación, cun máximo de 4.000 € por vivenda, que pode ascender aos 6.000 no caso de que se instalen baterías. Para proxectos multivivenda establécese unha contía máxima de 25.000 €. De concorrencia competitiva, na valoración de solicitudes se terán en conta criterios técnicos, de consumo e xeográficos/demográficos.
Entidades colaboradoras
A nova convocatoria de axudas tamén inclúe os requisitos que deberán cumprir aquelas empresas que queiran participar como entidades colaboradoras que, en todo caso, deberán de estar dadas de alta na Consellería de Economía e Industria para a xestión de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica ou ben como empresas con actividade de instalación de baixa tensión.Elas serán as encargadas da comprobación inicial dos requisitos dos solicitantes das axudas e do conxunto da actuación, de realizar os trámites para solicitar o apoio ante o Inega, así como a xustificación posterior.
Para sumarse, a entidade colaboradora debería de presentar unha solicitude de adhesión e o convenio de colaboración. No caso das entidades que xa figuren como asociadas ao convenio do ano 2024, poderían empregar o trámite de adhesión simplificado sen necesidade de presentar de novo a documentación. O prazo de solicitude para as entidades xa rematou, pero os particulares dispoñen ata o 1 de decembro para solicitar este apoio.
Deste xeito, o Goberno galego continúa coa súa aposta polo fomento do autoconsumo e uso racional da enerxía nos fogares, a descarbonización no consumo de enerxía primaria e a redución da dependencia enerxética e as emisións de gases de efecto invernadoiro.
