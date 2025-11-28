Rodeiro saborea o outono en petiscos
A localidade vive unha intensa fin de semana gastronómica cunha nova edición do Rodeiro de Tapas
Rodeiro xa está preparado para converterse, por tres días, no epicentro culinario da comarca. Do 28 ao 30 de novembro, o municipio celebrará unha nova edición do seu Rodeiro de Tapas, unha iniciativa que cada ano suma máis seguidores e que se consolida como un motor de dinamización social, cultural e comercial. Trátase dun percorrido polos bares e restaurantes locais que, a través de creacións de autor, reivindica a riqueza do produto galego e o potencial do sector hostaleiro do concello.
A actividade está organizada pola Concellería de Cultura, Turismo, Patrimonio, Comercio e Sanidade, que aposta por unha programación capaz de mobilizar veciñanza e visitantes ao tempo que impulsa aos negocios locais. Unha das claves do éxito do evento é a súa dimensión colaborativa: establecementos, empresas e administración traballan de maneira conxunta para crear unha experiencia máis completa que nunca.
Unha ruta con premio
A organización quere que o público se sinta parte do evento desde o primeiro momento. Por iso, todas as persoas que proban as tapas entran automaticamente no sorteo de comidas, estoxes de viño e produtos locais, agasallos achegados polas empresas colaboradoras da contorna.
Este sistema de participación reforza o espírito comunitario do certame: mentres a veciñanza goza dunha oferta culinaria variada, contribúe ao mesmo tempo a visibilizar o traballo de produtores e negocios da zona. A gastronomía convértese así nunha ferramenta de cohesión social e de promoción territorial.
Seis locais, seis propostas diferentes
A ruta está composta por seis locais, cada un cunha tapa propia e cun horario específico ao longo da fin de semana:
- Casa Achacán – “Xeración X”
Venres de 20:00 a 23:00; sábado de 13:00 a 15:00 e de 20:00 a 23:00; domingo de 13:00 a 15:00.
- Casa Sánchez – “Outono inyectado”. Venres de 19:00 a 23:00; sábado de 13:00 a 15:00 e de 19:00 a 23:00; domingo cos mesmos horarios.
- Gastrobar Desito – “Bereguela”. Venres de 19:00 a 23:00; sábado de 19:00 a 23:00.
- Maranteiro – “Sabor a outono”. Venres de 19:00 a 22:30; sábado de 19:00 a 22:30; domingo de 19:00 a 23:00.
- Bruxas e Coruxas – “Estrela de outono”. Venres de 19:00 a 23:00; sábado de 13:00 a 15:00 e de 19:00 a 23:00; domingo de 13:00 a 15:00 e de 19:00 a 21:30.
- Café Bar Centro – “O outono en dous sabores”. Venres de 19:00 a 23:00; sábado e domingo de 13:00 a 15:00 e de 19:00 a 23:00.
Cada proposta pretende condensar a esencia do outono nun só bocado, combinando produtos de tempada, creatividade e identidade local.
Con cada edición, o Rodeiro de Tapas amplía o seu alcance e reputación. O que comezou como unha pequena iniciativa local é hoxe un evento que mantén viva a economía da hostalaría, promove a cultura culinaria e reforza a identidade da vila nun momento do ano no que o outono ofrece unha paleta de sabores incomparable.
Ademáis, os diferentes horarios dos establecementos permiten organizar a ruta ao longo de todo o día: mediodía, tarde e noite. Esta franxa ampla facilita que cada persoa poida escoller o seu propio ritmo e completar o percorrido sen présas, nun ambiente agradable e festivo.
A organización lembra que a participación no sorteo é automática simplemente probando as tapas, polo que anima a todo o mundo a visitar os locais e deixar constancia da súa experiencia.
