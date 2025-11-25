La capital del marisco de Galicia se prepara para celebrar su producto estrella: llega la Festa da Centola

O Grove puede presumir de ser la capital del marisco gallego. Después de celebrar en el mes de octubre su famosa Festa do Marisco, a partir del jueves 27 de noviembre y hasta el día 8 de diciembre, la localidad homenajeará a uno de los productos estrella del mar, el centollo, en lo que será ya la XXIII edición de la Festa da Centola- Xornadas Gastronómicas.

La cita está organizada por Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) en colaboración con la cofradía de pescadores San Martiño y la Cofradía do Centolo Larpeiro y cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, el Concello do Grove y la Diputación de Pontevedra.

La misión de la Festa da Centola es dinamizar la economía y la hostelería local y atraer visitantes a la zona fuera de los periodos más turísticos, como es el verano. Para ello, la promoción del evento ya comenzó el pasado 7 de noviembre en la gala de premios Grove de Ouro e prata y el equipo de Emgrobes ha viajado a Lugo o La Rioja para presentar la fiesta.

Acto de presentación celebrado en Lugo. / Emgrobes

Restaurantes y hoteles participantes

Las Xornadas Gastronómicas son posibles gracias a la implicación de la hostelería local de O Grove. En esta edición participarán 18 restaurantes y 12 hoteles y apartamentos, que ofrecerán al público menús especiales y platos elaborados con centollo.

La lista de restaurantes incluidos en la celebración de la Festa da Centola es la siguiente: A Fuego, A Solaina, Bruma, Canta Claro, El Rincón Restaurante Vinoteca, Finisterre, Furtivos, Jueso de Caña, Mesón do Mar, O 48 da Platería, O Cruceiro, Lavandeiro, Pan de Millo, Sal de Allo, Senlleiro, Solaina, Taberna Plaza y Terraza O Castro.

La presentación del cartel de las jornadas. / FdV

Por otro lado, los alojamientos que abrirán sus puertas para la degustación del reconocido marisco son: Apartamentos Arosa Ogrove, Apartamentos Marítimo, Hotel Apartamento Cons da Garda, Hotel Boutique Vilavella, Hotel O Castro, Hotel Bosquemar, Hotel La Noyesa, Hotel Maruxía, Hotel Spa Norat O Grove, Hotel Abeiras, Hotel Eurostars Isla de la Toja y Hotel Norat Marina & Spa.

Además, negocios e instituciones como el Acuario do Grove, el Casino La Toja, el Museo Salgadeira de Moreiras, Manantiais Jabones La Toja, el Tren Turístico y los Barcos de recreo se sumarán también a la iniciativa de Emgrobes.

Actos del Centolo Larpeiro

XXXII Capítulo de la Cofradía do Centolo Larpeiro. / Noé Parga

La celebración de las XXIII Xornadas Gastronómicas da Centola de O Grove se extenderá hasta el 8 de diciembre, puente festivo en el que se espera una mayor llegada de visitantes, con una programación completa con la gastronomía como protagonista.

El viernes 28 la Cofradía de Pescadores San Martiño celebrará la tradicional subasta benéfica de centollo y centolla, que destinará lo recaudado a una entidad sin ánimo de lucro.

Desde ese día hasta el domingo 30 también tendrán lugar los actos de la Cofradía do Centolo Larpeiro. Por un lado, se desarrollará el Congreso CEUCO 2025, que se extenderá los tres días, mientras que el domingo a partir de las 13:00 horas será el Desfile de Cofradías Gastronómicas por las calles de O Grove.

Programación completa

Dentro de la programación de la Festa da Centola se incluye el II Congreso de Micoloxía O Grove 2025, que se celebra desde este jueves 27 hasta el día 4 de diciembre. Está impulsado por Miguel A. Delgado y combina actividades académicas (como charlas y exposiciones con expertos) con otras de carácter divulgativo y gastronómico, como degustaciones o salidas al monte para identificar setas.

Así, en el marco de esta iniciativa, el 4 de diciembre habrá un showcooking con degustación de recetas de setas con centollo en la lonja. El experto Miguel A. Delgado ofrecerá una charla sobre micología en el lugar.

Cartel de la Festa da Centola 2025. / Emgrobes

Por otro lado, el martes 2 de diciembre, de 17:30 a 20:00 horas, se desarrollarán actividades infantiles y un taller con temática marina. Se celebrará un concurso de disfraces con material reciclado y un serán en la rúa Castelao, que se trasladará al Hostal Mourelos en caso de lluvia.

Tampoco faltarán animación y música en las calle; charangas, cantos de taberna y actuaciones de música tradicional en la Praza do Corgo y establecimientos participantes. Con la llegada del fin de semana, las calles de O Grove acogerán los siguientes espectáculos: el viernes 5, a partir de las 19:30 horas, actuará la charanga Noroeste; mientras que el sábado y domingo, a las 12:30 horas, será el turno de Paranda-Mecos y Cantodorxo, respectivamente.

Por último, de lunes a viernes, en el Mirador de la Lonja de O Grove se celebrará una subasta cada día a partir de las 17:00 horas. Con esta programación, la Festa da Centola quiere demostrar que O Grove tiene mucho por ofrecer. Solo hay que acercarse a comprobarlo.