La sostenibilidad, la mejor herramienta empresarial

La sostenibilidad ya no es un valor añadido para las empresas, es una apuesta de futuro. En un mundo cada vez más concienciado con la responsabilidad medioambiental, conocer las obligaciones y la legislación que afectan a los modelos productivos es primordial para asegurar la competitividad a largo plazo. En este contexto, la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP), en colaboración con la Asociación Profesional de Empresas Medioambientales de Galicia (APROEMA), celebran la cuarta edición del Foro CEP Empresa Sostenible, un espacio dedicado a la divulgación y el debate de la situación actual y el futuro de las empresas ante la nueva economía circular.

El próximo jueves 27 de noviembre, bajo el lema 'Retos, oportunidades y obligaciones para una Galicia más circular', expertos en gestión de residuos y representantes de organizaciones empresariales e institucionales compartirán su experiencia y desvelarán los retos que implica la nueva gestión sostenible de los actuales modelos de negocio. El objetivo no es otro que adaptarse a una nueva forma de producir y reducir el impacto medioambiental.

«La economía circular no es solo una obligación normativa, es una oportunidad real para innovar y mejorar la eficiencia de nuestras empresas, haciendo nuestro tejido productivo mucho más competitivo», explica Jorge Cebreiros, presidente de la CEP.

Ponencias del IV Foro CEP Empresa Sostenible

El IV Foro CEP Empresa Sostenible pondrá el foco en cómo las organizaciones pueden adaptarse a la nueva legislación en materia medioambiental para asegurar un futuro verde y sostenible. A través de mesas y ponencias, los asistentes se nutrirán de casos de éxito y soluciones prácticas.

La primera mesa contará con la participación de Juan Mogin, director de Economía Circular de CEAMSA; Santiago Cristín, vicepresidente de APROEMA; Oscar Bustos, gerente de POOL Español de Riesgos Medioambientales; y María García, CEO de Galaica, como moderadora. El debate se centrará en ofrecer una visión clara a las empresas e instituciones del marco legal que engloba la gestión de residuos y los modelos productivos, así como todas las obligaciones a las que están o estarán sometidas y cómo afrontarlas.

En la segunda mesa, Alejandro Lajo, CEO de Revertia; Rubén Blanco, consejero delegado en Sociedad Corporativa de Torgo Corporate; Bruno de Llano, responsable autonómico de ECOEMEBES, moderados por Maruxa Pérez CEO de ESGAM, darán visibilidad a aquellos proyectos que han hecho posible una nueva forma de entender la actividad empresarial. La innovación, las buenas prácticas y las oportunidades que ofrece la economía circular serán los puntos de partida del debate.

Para terminar, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, impartirá una conferencia enfocada en el liderazgo y la sostenibilidad empresarial como herramientas para asegurar el futuro no solo de las empresas, sino del planeta.

Además, el evento albergará la VII Edición de los Premios Medio Ambiente APROEMA, máximo referente en Galicia que premia el liderazgo y la responsabilidad ambiental de las organizaciones.

El IV Foro CEP Empresa Sostenible, que todavía acepta inscripciones a través de la página web de la CEP, se consolida así como un punto de encuentro imprescindible para compartir conocimiento, fortalecer alianzas y construir, entre todos, una Galicia y una empresa más próspera, responsable y sostenible.