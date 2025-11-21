El Puerto de Vigo presenta un gran plan de inversión para modernizar la lonja líder en Europa

El Puerto de Vigo ha presentado recientemente un ambicioso y estratégico plan de inversión destinado a la modernización integral de su lonja, reconocida como la más importante de Europa. Esta iniciativa busca dotar a la infraestructura de las capacidades necesarias para adaptarse a las exigencias de los mercados futuros y consolidar su liderazgo internacional en la comercialización de productos pesqueros.

El anuncio se realizó durante una reunión clave en la que participaron más de una treintena de empresas y colectivos del sector pesquero, y donde el máximo responsable portuario, Carlos Botana, detalló las conclusiones de una reciente ronda de visitas a puertos de referencia en Europa, incluyendo Irlanda, Escocia, Reino Unido y la Bretaña francesa.

«La lonja más importante de Europa tiene que contar con unas infraestructuras acordes y adaptadas a los mercados de futuro. Esta inversión es una declaración de intenciones: no solo queremos mantener nuestro liderazgo, sino proyectarlo hacia el futuro», explicó el presidente.

Plan de inversiones: más de 12 millones de euros para el futuro

El plan de inversiones para el próximo año se centrará en la mejora de la eficiencia, la seguridad y la imagen del puerto. Para ello, se destinarán 2 millones de euros a la mejora de la zona más visible desde el paseo de Orillamar, donde se instalarán nuevas puertas de acceso y un sistema de guía avanzado para el atraque de camiones, optimizando las operaciones de descarga.

Imagen de archivo de la Lonja del Puerto de Vigo. / Marta G. Brea

Igualmente, se mejorará el sistema de distribución del frío a través del tejado de la lonja, garantizando la cadena de frío y la máxima calidad del producto. Y se reforzarán los sistemas de seguridad de la lonja y el mercado para proteger la actividad y los bienes.

Entre las nuevas infraestructuras previstas destaca la construcción de un nuevo edificio para las rederas, la instalación de un sistema de pantalanes adaptados a las necesidades de la flota de bajura y la adecuación y optimización de la zona general de lonjas.

El puerto está tejiendo una red de acuerdos internacionales, donde se han avanzado las negociaciones para establecer acuerdos para la venta directa en puerto y, al mismo tiempo, se mantienen conversaciones con armadores y empresas belgas, irlandesas, de UK y mauritanas, donde nuestras empresas tienen intereses comerciales.

De igual forma, el puerto impulsará un nuevo hub logístico y comercial especializado en la gestión y venta de grandes peces, potenciando un nicho de mercado de alto valor añadido.

Fortalecimiento sectorial: clave del liderazgo

El presidente portuario subrayó la importancia de la colaboración y el fortalecimiento de las asociaciones y colectivos sectoriales, como Acopevi, ARVI, los vendedores y el sector del cerco. «Solo con sectores fuertes, unidos y bien representados podemos mantener y defender el liderazgo de la pesca y las industrias asociadas», enfatizó.

El plan presentado se suma a la visión estratégica integral del puerto, reafirmando su papel como motor económico y logístico.

Convertir el puerto en un «hub» de alimentación

Por otra parte, la Autoridad Portuaria de Vigo ha celebrado esta semana también una reunión con representantes de las empresas de tráfico de mercancías de Vigo para discutir las próximas inversiones y estrategias de crecimiento en el puerto. Esta reunión de su Consejo Asesor de Mercancías, que sigue al encuentro con el Consejo Asesor Pesquero, contó con la participación de 40 representantes de diversos sectores vinculados a los tráficos portuarios.

Reunión del grupo de mercancías celebrada esta semana. / Puerto de Vigo

Durante la misma, se detallaron las inversiones que la Autoridad Portuaria tiene previsto realizar, orientadas a convertir el Puerto de Vigo en un "hub" de alimentación. Los puntos clave de la discusión fueron, por un lado, la Infraestructura Ferroviaria (inversiones en la parte ferroviaria y en la Plisan), el Control Fronterizo (la creación de un nuevo Punto de Control Fronterizo -PCF-) y la Reestructuración del Puerto. En este sentido, se están llevando a cabo reestructuraciones en la Terminal, lo que augura una posibilidad de crecimiento para el puerto.

Igualmente, se abordaron otras iniciativas y medidas para optimizar la logística del puerto: se analizaron las nuevas posibilidades que abrirá la Autopista Ferroportuaria, que conectará con la Plisan, abriendo una nueva línea de comercialización; y se presentaron las medidas adoptadas con grupos de trabajo para mejorar la logística del tráfico de contenedores y cubrir los picos de actividad previstos en los próximos meses.

Estos esfuerzos están enfocados al crecimiento previsto para el próximo año, buscando alcanzar los objetivos de crecimiento que mantiene la Autoridad Portuaria de Vigo y que también fueron tratados en el encuentro.