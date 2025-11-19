Regresa la mayor feria del vehículo de ocasión
Más de mil vehículos de ocasión serán ofertados del 21 al 23 de noviembre en el IFEVI
Tan solo faltan dos días para la apertura de una nueva edición de CarOutlet Vigo, el salón del vehículos usado y de ocasión. Desde el viernes, y hasta el domingo, los concesionarios oficiales de la ciudad olívica pondrán a la venta sus stocks de vehículos kilómetro cero, demostración, de ejecutivos y vehículos de ocasión. Serán más de setecientas unidades que se irán intercambiando en el momento de la venta.
Esta nueva edición de CarOutlet , es una oportunidad extraordinaria para todos aquellos que estén pensando en la adquisición de un vehículo. Los vehículos que se pondrán a la venta en el salón están totalmente revisados por los concesionarios, y la mayoría de ellos todavía conservan la garantía de fábrica.
Los concesionarios acuden al salón con grandes descuentos, a los que hay que añadir condiciones especiales de financiación y seguro, por lo que un visitante poco menos que podría salir del salón conduciendo su propio vehículo.
El precio no es una escusa para subir al IFEVI para ver coches…y comprar uno. Por un simbólico precio de tan sólo 2 euros, los visitantes podrán acceder a todo tipo de vehículos de ocasión, listos para entregar a sus compradores de forma inmediata y con condiciones especiales ofertadas por los concesionarios oficiales. Además, el salón mantiene durante un año más su labor solidaria, donando el 50% de la recaudación del mismo a Aldeas Infantiles SOS.
Tres días durante los que podrás escoger tu nuevo coche en un mismo espacio y con horarios de atención al público muy amplios. El primer día el salón abrirá sus puertas a las 16.00 h. para cerrar a las 21:00, mientras que el sábado y el domingo arrancará a las 11.00 de la mañana, para cerrar el sábado a las 21:00 y el domingo a las 20:00 h.
Las entradas estarán disponibles en la taquilla del evento, siempre con acceso acceso gratuito para los menores de 10 años.
- El primer ‘coliving’ de Vigo estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
- Lorena, madre de prematuras: «En Vigo tenemos una unidad de neonatología top; sienten a los bebés como propios»
- Mueren en la misma semana los padres de Mari Carmen, la tripulante desaparecida en el “García del Cid”
- Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos
- Un autobús se hunde en plena avenida de Madrid tras ceder el asfalto
- Lalín estrena curas
- Revolución urbana en la Plaza de España: acelerón a los cambios en la puerta de bienvenida a Vigo
- La avanzadilla turística, inmune a la borrasca: «Escuchamos tanto hablar de la Navidad de Vigo que teníamos que venir a verla»