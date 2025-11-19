Disfruta de una comida casera en pocos minutos con los elaborados de Gadis
Albóndigas, filete ruso o zorza son algunos de los platos elaborados que puedes encontrar en la carnicería de tu Gadis
El espacio «Te mereces entender» te trae los elaborados de la carnicería de tu Gadis, que te solucionarán una cena rápida y sabrosa o una comida improvisada si no te sobra el tiempo.
Listos para cocinar en casa
En Gadis seleccionan cada día la carne más fresca para preparar por ti hamburguesas, albóndigas o zorza de manera artesanal. Siguiendo las recetas de toda la vida, los profesionales emplean los mejores ingredientes y aliños para garantizarte los sabores de siempre.
De esta forma, solo tendrás que dar tu toque personal, si así lo deseas, acompañándolo con una salsa o preparando una guarnición o ensalada. Así ganarás tiempo, tendrás a mano comodines para completar tu dieta semanal y disfrutarás de un fondo de armario (o mejor dicho, de nevera) casero y sabroso.
Sin tiempo para los fogones
Trabajo, estudios, gimnasio, actividades extraescolares de tus hijos… No siempre es fácil llegar a todo y, más aún, mantener una dieta variada. Por eso en la carnicería de tu Gadis cuentas con diferentes opciones para hacer más sencilla la elaboración de tus platos. Alitas de pollo aliñadas, brochetas con verduras, hamburguesas, zorza, milanesa, cordon bleu y albóndigas son algunos de los elaborados que encontrarás.
Platos para todos los gustos
Los platos varían según el mercado y hay alternativas para todos los gustos y circunstancias, ya tengas una familia con niños, busques cuidarte o necesites una ayudita para lucirte en una comida con amigos. Y es que, si el arte de la cocina no es tu fuerte, siempre puedes recurrir a los preparados de carne de Gadis. Un delicado cordon blue o unas costillas de cerdo dejarán a tus invitados con la boca abierta y te harán quedar como un gran chef sin demasiado esfuerzo.
Variedad de carnes
Elaborados con el mejor producto fresco, te permitirán variar tu dieta, ya que son muchas las opciones disponibles para todos los gustos. De este modo, dispondrás de alternativas para guisos, recetas al horno, a la plancha o a la barbacoa y, además, los profesionales te atenderán y resolverán todas tus dudas para que puedas sacar el mayor partido a tus platos.
Un espacio para ti
El espacio «Te mereces entender» recorre las secciones de Gadis para acercarte las singularidades de sus principales productos frescos.
Con el objetivo de convertir tu compra diaria en toda una experiencia, esta sección te facilita las claves para reconocer el mejor jamón ibérico, sacar partido a los pescados de roca, saborear las frutas de otoño o identificar los quesos gallegos con denominación de origen, entre otros.
«Te mereces entender» piensa en ti y te acompaña para que llenes tu cesta de la compra en Gadis con sabor.
