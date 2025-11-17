La «revolución» del tratamiento de plasma llega al centro de estética Sara González

El sector de la estética no frena nunca su innovación y los negocios que se dedican a él, como el centro vigués Sara González, ubicado en el número 18 de la calle López Mora, no se quedan atrás a la hora de incorporar las última novedades. Porque cuando tecnología y belleza se unen, esto se traduce en los mejores resultados para los clientes.

«Nuestra visión es definir y entregar estética al más alto nivel y establecer el estándar para la innovación científica, avalada con numerosos estudios y evidencias clínicas», afirman desde Sara González.

Así, uno de los nuevos tratamientos que han incorporado a su carta de servicios es el plasma frío y templado.

¿Qué es el tratamiento de plasma?

La tecnología de plasma se basa en el uso de un estado de la materia conocido por este nombre. A diferencia de los sólidos, los líquidos y los gases, el plasma es un gas ionizado que contiene una mezcla de electrones libres e iones positivos, lo que le confiere propiedades únicas.

En el contexto de aplicaciones estéticas, se ha descubierto que el plasma manipulado a diferentes temperaturas obtiene beneficios específicos para la salud y el rejuvenecimiento de la piel.

Por un lado, el plasma frío está «revolucionando la dermatología» por ser una técnica no invasiva, indolora y «altamente eficaz», como explican desde el centro de estética vigués. «Su capacidad para actuar a nivel celular ofrece múltiples beneficios» y sirve como solución para un amplio abanico de situaciones. Por ejemplo, para el tratamiento del acné y la acción bacteriana, para la ayuda a la cicatrización y regeneración cutánea o para el tratamiento de las pieles sensibles. Además, es beneficioso para conseguir tensado y firmeza en la piel, para mejorar la permeabilidad cutánea para la absorción de productos o en tratamientos como la psoriasis, el ezcema o la rosácea.

Por otro lado, el plasma templado también presenta una gran utilidad en el cuidado y la reparación de la piel. Supone un aliado eficaz para la reducción de líneas finas y arrugas y el tensado o lifting facial. Asimismo, sirve para el tratamiento de estrías y rejuvenecimiento, la blefaroplastia no quirúrgica (tratamiento no invasivo para mejorar la zona de los párpados) o la eliminación de lesiones benignas como manchas o verrugas.

¿En qué consiste?

El tratamiento con plasma se lleva a cabo a través de un dispositivo especializado que genera y dirige este tipo de materia directamente sobre la piel. Al entrar en contacto con la superficie cutánea, se produce una reacción que da lugar a la formación de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno (conocidas como RONS, por sus siglas en inglés). Estas moléculas actúan como agentes bioestimulantes: favorecen la regeneración celular y promueven la síntesis de colágeno y elastina, dos proteínas clave para preservar la firmeza, la elasticidad y el aspecto saludable de la piel.

Más de dos décadas de experiencia

El salón de belleza Sara González demuestra con la incorporación de la técnica de plasma que, a pesar de llevar ya más de 25 años trabajando desde Vigo, se encuentra en constante actualización, lo que ha fidelizado a tantos clientes que buscan los mejores tratamientos estéticos.

La oferta de servicios del centro es amplia, abarcando desde tratamientos corporales y faciales (acné, hidratación, revitalización facial y muchos otros), masajes, depilación, micropigmentación, microblading y múltiples servicios ‘beauty’ como el laminado de cejas, manicura, pedicura o solarium.

Busques lo que busques para realzar tu belleza, en Sara González tienen una solución para ti. Además, ofrecen un diagnóstico previo gratuito para determinar el número de sesiones aproximado y la técnica más apropiada a utilizar para conseguir los mejores resultados para cada cliente. Para saber más, puede ponerse en contacto a través del teléfono 986 201 595 o por correo electrónico, en centroestetica@saragonzalez.es.