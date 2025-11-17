Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La «revolución» del tratamiento de plasma llega al centro de estética Sara González

El centro de estética Sara González, ubicado en Vigo, incorpora a su carta de servicios esta tecnología puntera

Tratamiento de plasma en Sara González.

Tratamiento de plasma en Sara González. / Marta G. Brea

B. C.

El sector de la estética no frena nunca su innovación y los negocios que se dedican a él, como el centro vigués Sara González, ubicado en el número 18 de la calle López Mora, no se quedan atrás a la hora de incorporar las última novedades. Porque cuando tecnología y belleza se unen, esto se traduce en los mejores resultados para los clientes.

«Nuestra visión es definir y entregar estética al más alto nivel y establecer el estándar para la innovación científica, avalada con numerosos estudios y evidencias clínicas», afirman desde Sara González.

Así, uno de los nuevos tratamientos que han incorporado a su carta de servicios es el plasma frío y templado.

¿Qué es el tratamiento de plasma?

La tecnología de plasma se basa en el uso de un estado de la materia conocido por este nombre. A diferencia de los sólidos, los líquidos y los gases, el plasma es un gas ionizado que contiene una mezcla de electrones libres e iones positivos, lo que le confiere propiedades únicas.

En el contexto de aplicaciones estéticas, se ha descubierto que el plasma manipulado a diferentes temperaturas obtiene beneficios específicos para la salud y el rejuvenecimiento de la piel.

Por un lado, el plasma frío está «revolucionando la dermatología» por ser una técnica no invasiva, indolora y «altamente eficaz», como explican desde el centro de estética vigués. «Su capacidad para actuar a nivel celular ofrece múltiples beneficios» y sirve como solución para un amplio abanico de situaciones. Por ejemplo, para el tratamiento del acné y la acción bacteriana, para la ayuda a la cicatrización y regeneración cutánea o para el tratamiento de las pieles sensibles. Además, es beneficioso para conseguir tensado y firmeza en la piel, para mejorar la permeabilidad cutánea para la absorción de productos o en tratamientos como la psoriasis, el ezcema o la rosácea.

Por otro lado, el plasma templado también presenta una gran utilidad en el cuidado y la reparación de la piel. Supone un aliado eficaz para la reducción de líneas finas y arrugas y el tensado o lifting facial. Asimismo, sirve para el tratamiento de estrías y rejuvenecimiento, la blefaroplastia no quirúrgica (tratamiento no invasivo para mejorar la zona de los párpados) o la eliminación de lesiones benignas como manchas o verrugas.

¿En qué consiste?

El tratamiento con plasma se lleva a cabo a través de un dispositivo especializado que genera y dirige este tipo de materia directamente sobre la piel. Al entrar en contacto con la superficie cutánea, se produce una reacción que da lugar a la formación de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno (conocidas como RONS, por sus siglas en inglés). Estas moléculas actúan como agentes bioestimulantes: favorecen la regeneración celular y promueven la síntesis de colágeno y elastina, dos proteínas clave para preservar la firmeza, la elasticidad y el aspecto saludable de la piel.

Más de dos décadas de experiencia

El salón de belleza Sara González demuestra con la incorporación de la técnica de plasma que, a pesar de llevar ya más de 25 años trabajando desde Vigo, se encuentra en constante actualización, lo que ha fidelizado a tantos clientes que buscan los mejores tratamientos estéticos.

La oferta de servicios del centro es amplia, abarcando desde tratamientos corporales y faciales (acné, hidratación, revitalización facial y muchos otros), masajes, depilación, micropigmentación, microblading y múltiples servicios ‘beauty’ como el laminado de cejas, manicura, pedicura o solarium.

Busques lo que busques para realzar tu belleza, en Sara González tienen una solución para ti. Además, ofrecen un diagnóstico previo gratuito para determinar el número de sesiones aproximado y la técnica más apropiada a utilizar para conseguir los mejores resultados para cada cliente. Para saber más, puede ponerse en contacto a través del teléfono 986 201 595 o por correo electrónico, en centroestetica@saragonzalez.es.

