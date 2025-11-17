La revolución eficiente que gana terreno en los hogares españoles

Reducir el gasto energético del hogar y, al mismo tiempo, contribuir al bienestar del planeta se ha convertido en la meta de un número creciente de familias. En el actual escenario energético, marcado por el aumento de los costes y la preocupación medioambiental, cada decisión sobre cómo calentar o enfriar la vivienda cuenta.

Los sistemas de climatización juegan un papel fundamental en esta ecuación: la calefacción y el aire acondicionado están entre los principales responsables de las emisiones de CO₂ tanto en España como en el resto de Europa. Sin embargo, existen alternativas sostenibles y eficientes que permiten cambiar esta realidad.

Una de las empresas que más apuesta por este cambio es Indele, compañía pontevedresa con más de dos décadas de experiencia en climatización y especializada en la instalación y mantenimiento de bombas de calor. Desde la firma aseguran que combinar este tipo de tecnología con el autoconsumo fotovoltaico se está consolidando como la opción preferida de muchos hogares españoles, al permitir reducir notablemente la factura eléctrica y las emisiones contaminantes.

Las ventajas son muchas, pero ¿en qué consiste exactamente una bomba de calor? «Se trata de sistema capaz de transferir energía térmica de un lugar a otro. Para entenderlo de forma sencilla, lo podemos comparar con el funcionamiento de un frigorífico: este extrae el calor del interior y lo expulsa hacia fuera, logrando así enfriar los alimentos. De igual manera, una bomba de calor puede refrigerar o calentar un espacio según sea necesario. En modo refrigeración, extrae el calor del interior de la vivienda y lo libera al exterior; y en modo calefacción, realiza el proceso inverso, capturando calor del aire exterior (aerotermia) o del subsuelo (geotermia) para llevarlo dentro», nos explican desde Indele.

“Como el sistema no requiere combustión, no genera emisiones directas de CO₂”, subrayan desde la compañía.

Climatización con 0% de emisiones de CO₂

Aunque las bombas de calor necesitan una pequeña cantidad de electricidad para funcionar, su impacto ambiental puede reducirse a cero si esa energía procede de fuentes renovables —como la solar, eólica o hidráulica—.

“Si producimos nuestra propia energía limpia, la calefacción de los hogares puede alcanzar una emisión 0% de CO₂”, explican desde Indele. Por ello, animan a combinar las bombas de calor con instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, que permiten generar electricidad de manera sencilla y sostenible.

“Cualquier persona puede dar este paso y alimentar con energía solar los equipos eléctricos de su casa —electrodomésticos, vehículos o sistemas de climatización— formando así una pareja perfecta entre eficiencia y sostenibilidad”, añaden.