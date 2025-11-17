Pedir gasóleo con Codisoil es más fácil que nunca

Con la llegada del invierno, Codisoil refuerza su compromiso con el confort y la eficiencia en los hogares españoles. Bajo el lema «No dejes que tus momentos se enfríen», la compañía destaca la comodidad de su servicio de suministro de gasóleo Repsol, que ahora puede solicitarse de forma más rápida, sencilla y totalmente online.

A través de la web gasoleodecalefaccion.es, los usuarios pueden realizar su pedido en pocos clics, desde cualquier dispositivo y en cualquier momento del día. Codisoil pone a disposición de sus clientes múltiples métodos de pago —tarjeta, efectivo, financiación y la app Waylet—, adaptándose así a las necesidades de cada usuario.

Calidad y eficiencia

El gasóleo de calefacción Repsol distribuido por Codisoil destaca por su calidad y alto rendimiento. Su fórmula con aditivos exclusivos protege el sistema de calefacción, mejora la combustión y optimiza el consumo energético, garantizando así un uso más eficiente y duradero.

Además, la compañía ofrece financiación flexible para facilitar el llenado del depósito sin preocupaciones económicas, permitiendo fraccionar el pago con total transparencia.

La compañía destaca por la comodidad de su servicio de suministro de gasóleo Repsol. / FdV

Descuentos y ventajas exclusivas con Waylet

Otra de las novedades es la integración del pago mediante Waylet, la aplicación gratuita de Repsol. Hasta el 31 de diciembre de 2025, los clientes pueden beneficiarse de la campaña de primer llenado, con descuentos directos de hasta 20 euros en pedidos de gasóleo calefacción.

Los usuarios ya registrados en Waylet recibirán un cupón de 15 euros, mientras que los nuevos usuarios obtendrán uno de 20 euros, que se aplica automáticamente al activar el cupón antes del pago en pedidos superiores a 350 euros.

Además del descuento inmediato, Waylet permite acumular saldo y acceder a promociones exclusivas durante todo el año.

Con estas facilidades, Codisoil busca que sus clientes disfruten del invierno con total tranquilidad, asegurando un suministro eficiente, accesible y adaptado a los tiempos digitales. Su mensaje es claro: «Anticípate al frío, evita imprevistos y vive el invierno como se merece: con confort, confianza y calidez».