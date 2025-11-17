Odontología sin dolor en las clínicas Exö-Höllenback: más segura y eficiente

Los grandes avances de la medicina moderna hacen que cada vez los servicios estén más orientados a la satisfacción del paciente. Por ello, Clínicas Exö-Höllenback dan un salto de calidad con la apertura de las nuevas unidades de sedación dental ambulatoria.

Esta unidad especializada combina tecnología de vanguardia, atención personalizada y un servicio integral pensado para que el paciente viva la experiencia dental de forma cómoda y segura.

Tras recibir las autorizaciones sanitarias obligatorias para la práctica de esta especialidad, las clínicas se convierten en referente en Galicia en la aplicación de la sedación consciente en odontología, una técnica cada vez más extendida en pruebas diagnósticas y cirugías menores.

Un equipo médico especializado

El servicio, dirigido por el Dr. Óscar Alonso, cuenta con un equipo de médicos anestesistas especializados que realizan más de 40 intervenciones mensuales con sedación ambulatoria.

La sedación dental ambulatoria puede aplicarse en tratamientos sencillos como limpiezas o extracciones dentales en pacientes con ansiedad dental o algofobia (miedo irracional al dolor), hasta en tratamientos complejos de implantología, carillas estéticas o rehabilitaciones dentales completas.

¿Qué es la sedación consciente?

La SEDA consiste en una sedación ligera o moderada aplicada exclusivamente por un médico anestesista especializado, tras una consulta preanestésica personalizada. Su uso está ampliamente difundido para la realización de pruebas diagnósticas como colonoscopias, endoscopias y cirugías menores.

«El paciente permanece despierto en todo momento, monitorizado y acompañado por un anestesiólogo dedicado a su cuidado y equipado con todos los medios necesarios para garantizar su seguridad», afirma el doctor Alonso, jefe de la Unidad.

Más de 25 años de experiencia Exö-Höllenback es un colectivo médico dental especializado en la atención odontológica, con más de 25 años de experiencia en Vigo. Visítelo en: https://clinicaexo.com/

Ventajas

La sedación consciente presenta diferentes ventajas para el paciente:

- Es un procedimiento ambulatorio, sin hospitalización.

- Reducción de la percepción de ansiedad ante el tratamiento en un 95%.

- Mayor seguridad gracias a la monitorización continua por un médico especializado.

- Mejor postoperatorio al disponer de la posibilidad de administrar medicación que disminuirá el dolor e hinchazón postquirúrgica.

- Notable reducción de la sensibilidad y el estrés durante la intervención.

- Menor cansancio y tensión durante y después de la intervención.

Suites de recuperación privadas

Suites privadas de las clínicas Exö-Höllenback. / Exö-Höllenback

Las nuevas instalaciones de las clínicas Exö-Höllenback incluyen habitaciones individuales con baño privado, sala de descanso y zona de recuperación dotada de todos los medios necesarios para que el paciente se recupere en un entorno exclusivo y confortable antes de reincorporarse a su vida diaria.

Servicio de traslado y retorno de los pacientes

Además, para reforzar la seguridad tras el tratamiento, Exö-Höllenback ha incorporado un servicio propio de transporte sin coste añadido.

El paciente es recogido en su domicilio (con posibilidad de ir acompañado por una persona de su confianza), trasladado a la clínica y, tras finalizar el procedimiento, el chofer lo lleva de regreso a casa con una parada incluida en la farmacia para recoger la medicación indicada, sin necesidad de realizar de forma privada cualquier desplazamiento que pueda poner en riesgo la salud del paciente. Este servicio es realizado por personal exclusivo de la clínica, formado especialmente para el traslado de pacientes post-tratamiento.

Las unidades estarán operativas en los centros de la Avenida de la Florida y calle Venezuela, en Vigo, pero se podrán beneficiar de ellos todos los pacientes de Exö-Höllenback de la provincia.