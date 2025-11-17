Magallanes, a la cabeza de la revolución mareomotriz global

En un contexto marcado por la necesidad de la descarbonización del sistema eléctrico y la diversificación de las fuentes de energía, Magallanes, empresa gallega referente mundial en energía mareomotriz, impulsa el desarrollo del ATIR 2.0 —cuya financiación está en fase final de cierre— y se prepara para el despliegue de sus primeros parques adjudicados. Tras más de cinco años de operación del ATIR 1.0 en el Centro Europeo de Energías Marinas (EMEC) en Escocia, la compañía refuerza su papel en la búsqueda de renovables capaces de asegurar el suministro y apoyar la descarbonización del sistema eléctrico.

La energía mareomotriz

La energía de las mareas es uno de los recursos más regulares y predecibles del planeta y, sin embargo, continúa masivamente infrautilizada. Su estabilidad puede contribuir a reducir costes en el sistema eléctrico, mejorar la seguridad de suministro y equilibrar un mix renovable dominado por tecnologías variables.

Magallanes: liderazgo global desde Galicia

Con más de 15 años de desarrollo tecnológico, Magallanes se ha consolidado como uno de los principales referentes internacionales en energía mareomotriz. Su tecnología propia, diseñada para maximizar eficiencia y fiabilidad en entornos de altas corrientes, ha posicionado a la compañía como una de las pocas capaces de operar con éxito en emplazamientos reales y competir en el mercado emergente de las energías marinas.

ATIR 1.0

El dispositivo ATIR 1.0 lleva más de cinco años sometido a pruebas y operación en las corrientes de las Islas Orcadas. Este periodo ha proporcionado datos únicos sobre comportamiento hidrodinámico, generación eléctrica, operación y mantenimiento, elementos clave para garantizar la fiabilidad de la tecnología en escenarios comerciales.

ATIR 2.0: la nueva generación comercial

A partir del aprendizaje acumulado, Magallanes ha desarrollado el ATIR 2.0, un dispositivo optimizado, más eficiente y preparado para su fabricación a escala industrial. La financiación del proyecto se encuentra actualmente ultimándose, paso imprescindible para iniciar su construcción y activar el despliegue de futuras unidades.

Parques adjudicados: el salto definitivo al mercado

La compañía ha sido adjudicataria de sus primeros parques mareomotrices gracias al sistema de Contracts for Difference (CfD) del Reino Unido, un hito clave que confirma la madurez de la tecnología y marca el inicio de su fase comercial. La entrada de la mareomotriz en las rondas CfD demuestra que esta tecnología ya está preparada para contribuir al sistema eléctrico y con ello impulsarán la producción de energía predecible y estable, contribuyendo a un sistema eléctrico más competitivo y menos expuesto a tensiones de precio, producción o demanda.

Una oportunidad global infrautilizada

La energía mareomotriz es uno de los recursos renovables más estables del planeta, capaz de aportar generación firme y predecible en un momento en que los costes energéticos exigen soluciones más fiables. Aunque su potencial global es enorme, hoy solo se aprovecha una mínima parte.

Magallanes trabaja para transformar ese recurso infrautilizado en energía limpia, constante y competitiva, contribuyendo a un sistema eléctrico más seguro, más eficiente y mejor preparado para los desafíos climáticos.