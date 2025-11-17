Dinak lanza su nueva División de Acumuladores Premium

En un mercado cada vez más enfocado en la sostenibilidad, la durabilidad y el rendimiento, Dinak da un paso al frente y presenta su nueva División de Acumuladores Premium, una propuesta que redefine los estándares de calidad en soluciones de acumulación térmica. La compañía, reconocida por su compromiso con la innovación tecnológica y la eficiencia energética, introduce una línea de productos diseñados para ofrecer rendimiento superior, máxima durabilidad y ahorro energético.

Con productos fabricados en Acero inoxidable Dúplex 2205, Inox AISI 316L, Inox AISI 444 y Acero Vitrificado, Dinak cubre las necesidades del mercado, ofreciendo hasta 10 años de garantía según el material utilizado, asegurando fiabilidad y durabilidad a largo plazo.

Materiales premium para máxima resistencia

La compañía ha cuidado cada detalle en el proceso de fabricación. Sus acumuladores están fabricados con materiales de alta calidad, garantizando resistencia a la corrosión y durabilidad incluso en las condiciones más exigentes.

La combinación de soldadura láser y TIG asegura conexiones perfectas y los serpentines de tubo corrugado optimizan la transferencia de calor y evitan la acumulación de suciedad, asegurando un rendimiento constante incluso en las condiciones más exigentes.

Ahorro energético y eficiencia máxima

En materia de eficiencia energética, Dinak vuelve a marcar la diferencia. El aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad, optimizado mediante horno de precalentamiento, permite alcanzar la clasificación energética A, lo que se traduce en un notable ahorro de energía. Los equipos han sido ensayados en laboratorios acreditados TÜV, Kiwa y Catim, certificando su conformidad con las normativas más exigentes del mercado. Además, los procesos de decapado y pasivado aplicados al acero inoxidable refuerzan la protección contra la corrosión, extendiendo la durabilidad del producto.

Gama completa y soluciones para cada necesidad

La nueva División de Acumuladores Premium de Dinak ofrece una gama completa para cada necesidad: desde la línea Doméstica, de 30 a 750 litros con entrega rápida en 48–72 horas, hasta la gama Gran Volumen, con modelos estándar de 1.000 a 10.000 litros y versiones personalizadas que alcanzan los 100.000 litros. También dispone de soluciones a medida, productos personalizados con la marca del cliente y opciones OEM adaptadas a requerimientos técnicos y comerciales específicos.

El lanzamiento oficial tendrá lugar en el Salón Internacional de la Climatización y la Refrigeración (C&R) en IFEMA Madrid, los días 18, 19 y 20 de noviembre, el evento más destacado de los sectores de aire acondicionado, ventilación, calefacción, fontanería y refrigeración. Dinak invita a todos los profesionales a visitar su espacio en el Pabellón 9, Stand 9A14, donde podrán descubrir de primera mano esta innovadora gama de acumuladores.

Con esta nueva División de Acumuladores Premium, Dinak consolida su liderazgo en el sector, apostando por la tecnología, la eficiencia y la fiabilidad como pilares de un futuro energético más sostenible.