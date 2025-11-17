La sonrisa es nuestra carta de presentación al mundo. Por ese mismo motivo, muchas personas sufren cuando su dentadura no encaja en los estándares de belleza. ¿Cómo puede ayudarles la odontología estética?

Vemos a cada vez más pacientes con una merma de la autoestima, que están siempre poniéndose la mano delante de la boca , y muchas veces tienen miedo a venir al dentista y decir que no se sienten a gusto con su sonrisa. Parece que querer tener una sonrisa bonita es muy frívolo y no se trata de eso. Realmente, cuando una sonrisa no es bonita, no sólo es que no sea estética, es que hay detrás algo que no funciona bien. Además, el cuidado de la sonrisa no es estética, afecta a la autoestima. Hoy, en la odontología, hay una serie de tratamientos mínimamente invasivos y rápidos para mejorar. Tenemos un montón de testimonios de pacientes en los que notas un cambio brutal hasta en su mirada.

La estética no solo es lo que atañe a los dientes, ¿no?

También tiene que ver mucho con las encías. Cuando no se cuida su higiene, es muy habitual que haya inflamación y, si se mantiene en el tiempo, acaban apareciendo espacios negros entre dientes muy antiestéticos. Es algo que la gente consulta mucho y tenemos un montón de cosas que hacer para que la gente pueda tener la sonrisa bien. A veces no se trata de grandes tratamientos, sino de pequeños detalles que se arreglan rápido y pueden cambiar la vida de muchos pacientes.

¿Qué otros casos veis con frecuencia en la clínica?

Los casos más habituales son personas jóvenes, de entre 20 y 30 años, que buscan mejorar la posición de sus dientes. Otros pacientes de una edad superior buscan recuperar o mejorar el color porque se ven más amarillos con los años. Incluso recibimos pacientes con otros tratamientos que ya han envejecido o con dientes muy agrietados o oscuros y quieren mejorar. Para eso hay una batería de pruebas que se llaman «diseño de sonrisa digital», que permite a los pacientes ver en una pantalla cómo les puede quedar esa sonrisa que buscan. Cuando lo ven, son muy pocos los que no deciden hacer el cambio.

¿Qué le diría a quienes temen un acabado poco natural en tratamientos como las carillas?

Nosotros siempre decimos que hay una serie de colores que son los que existen en la naturaleza y luego, otros que vemos sobre todo en la televisión y en gente famosa, que son excesivamente blancos. En mi caso, yo aconsejo a los pacientes que elijan piezas que sean naturales y que queden blancas y bonitas, pero el paciente es el que tiene la última decisión.

¿Cómo está evolucionando el sector gracias a la tecnología?

Estamos viviendo una revolución con la inteligencia artificial. Ya somos capaces de ver cómo van a quedar los tratamientos en los pacientes antes de realizarlos. Con un solo clic, con una fotografía del paciente, somos capaces de hacer un vídeo con su nueva sonrisa, lo cual es muy impresionante. La IA también nos permite monitorizar un tratamiento de ortodoncia a distancia sin que el paciente esté en la clínica. Incluso, a nivel de gestión de la experiencia del paciente, la IA nos está ayudando mucho en la clínica, para pasar menos tiempo con el ordenador y tareas administrativas, y dedicar más tiempo a atender y escuchar al paciente.

Otro de los campos donde se está avanzando mucho es en la robótica. Hace poco estuvimos en Estados Unidos; allí ya trabajan con robots que son capaces de poner múltiples implantes en pocos minutos. Toda esa innovación acabará llegando tarde o temprano aquí.