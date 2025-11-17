La Burger Fest conquista Vigo hasta el próximo domingo: descubre sus horarios y las hamburguesas disponibles

¿Sin plan para esta semana en Vigo y con ganas de probar nuevas experiencias? El Recinto Ferial de Vigo (IFEVI) acoge desde el día 13 hasta el próximo domingo 23 de noviembre La Burger Fest, un evento que ya ha desfilado por diferentes ciudades de España dando a conocer las hamburguesas más «locas» y originales.

Durante estos primeros días decenas de personas, muchas llegadas de otros puntos de Galicia, ya se han pasado por este festival para descubrir la propuesta gastronómica de los participantes, que cuentan con opciones para todos los paladares, desde los más atrevidos a los más clásicos.

Uno de los 'food trucks' de La Burger Fest, que se celebra en el IFEVI estos días. / Alba Villar

Los locales que forman parte del La Burger Fest Vigo son: La Paca Cheesecakes, La Croquetoneta, Yummy World Flavours, The VizVan, The Roast Cook, Rial Burger, La Osa, ES3, El Rancho de Santa África, Barbarie Burger Club y ARDE by Vulcano.

Hamburguesas que no pasan desapercibidas y mucho más

El festival itinerante llega con chefs internacionales, food trucks gourmet e incluso opciones veggies para todos los gustos. Como explican desde la organización, se trata de un evento que lleva «música, burgers y diversión para toda la familia». Así, las hamburguesas son las protagonistas absolutas de la cita.

Hamburguesa 'La Celeste', con pan azul y decorada con polvo de oro rosa y diamante. / Alba Villar

Entre las hamburguesas más llamativas está 'La Celeste', de ES3. Imposible no fijarse en su pan de brioche de intenso color azul, completa con doble fat-smash de carne madurada, queso cheddar, nuestra mermelada de bacon, costilla estilo USA, salsa Emmy en la base, nuestra salsa de bacon, bacon crunchy y polvo de diamante y oro rosa.

El 'food truck' de Yummy World Flavours también ofrece hamburguesas con unos panes que no pasan desapercibidos, de color negro intenso. Se tratan de las recetas 'Iberian Ovni-Presente' (150 gramos de vaca rubia gallega, cachopo asturiano de ternera relleno de jamón y queso, salsa de trufa negra, pimientos del padrón, ovni de queso parmesano) y la 'Iberian Forest' (180 gramos de vaca rubia gallega, pan brioche artesano, jamón ibérico, salsa de trufa negra, mix de setas y boletus).

Incluso hay hueco para homenajear a la artista del momento, Rosalía, con una hamburguesa de panecillos de brioche de color rosa entre los que descansan 180 gramos de carne de chuletón madurado 40 días, mayo de guanciale, queso cheddar ahumado, costilla de cerdo cocinada a baja temperatura, cebolla crispy, salsa mayo trufada y polvo de diamante. La preparan en The Roast Cook.

Tampoco faltan los puestos de hamburguesas acompañadas por una jeringuilla para inyectar una buena dosis de queso fundido (si eres fan de este formato, pásate por el stand de Rial Burger y prueba la 'Smoky Pork 2.0') o hamburguesas de alturas imposibles, como la 'Mark Lenders' de El Rancho de Santa África, rellena de nada más y nada menos que 400 gramos de carne 100% buey.

La Burger Fest ofrece preparaciones para todos los gustos, con opción para veganos. / Alba Villar

Además, en el puesto de La Paca Cheesecakes se puede degustar una porción de tarta de queso tradicional para completar el banquete con una nota dulce, mientras que en La Croquetoneta ofrecen la alternativa a las hamburguesas con sus croquetas y nuggets de pollo.

Horario de La Burger Fest Vigo

La Burger Fest estará en el IFEVI hasta el domingo 23 de noviembre. / Alba Villar

Si todavía no te has pasado por el festival, La Burger Fest abre toda esta semana en un amplio horario. De lunes a viernes se puede visitar de 19:00 a 00:00 horas, mientras que el finde abrirá sus puertas ya a las 13:30 horas, para quienes quieran degustar las hamburguesas más locas al mediodía.

Desde el jueves hasta el domingo habrá actuaciones musicales en directo para amenizar el ambiente. La entrada al evento, así como el parking, es gratuita y también hay zona infantil para que los más pequeños se lo pasen en grande. Y para abrir el apetito, en FARO queremos premiar la fidelidad de nuestros suscriptores con 8 tickets dobles canjeables por hamburguesas valoradas en 18 euros.