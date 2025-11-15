Ortodoncia invisible, salud y estética para tu sonrisa

La ortodoncia invisible es uno de los tratamientos ortodónticos más populares en la actualidad, ya que nos permite corregir la posición de los dientes mediante aparatos dentales mejorando la estética y la funcionalidad de la boca.

«Es una solución ortodóncica invisible, estética y removible, compuesta por férulas individualizadas según la posición de tus dientes, que se colocan en ambas arcadas dentarias. Estas férulas nos permiten hacer ligeros movimientos de manera gradual para conseguir una mejora de la sonrisa tanto estética como funcionalmente», explica la doctora ortodoncista colaboradora de Vitaldent Vilagarcía, Andrea Otero, licenciada en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Ortodoncia y certificación para realizar ortodoncia invisible.

Los aparatos son cómodos y totalmente transparentes, siendo casi imperceptibles a la vista. Además, se retiran para comer y cepillarte los dientes, por lo cual no tienes que cambiar tus hábitos. Esas son algunas de sus principales ventajas. Asimismo, es personalizado, por lo que se adapta a tus características y necesidades; es removible, mejorando la higiene y la salud; presenta resultados tempranos con tratamientos más cortos y por último, reduce el riesgo de caries comparado con otros aparatos de ortodoncia.

¿Quién los puede usar?

A la hora de valorar quién es adecuado para recibir el tratamiento de ortodoncia invisible, la doctora comenta: «Podemos optar por la ortodoncia invisible en prácticamente cualquier paciente que demande un tratamiento ortodóncico más estético y cómodo, siempre teniendo en cuenta que, dependiendo de la complejidad del caso y los movimientos dentales requeridos, puede ser necesario combinar los alineadores con otras terapias complementarias».

Si estás interesado en este tratamiento ortodóntico, pide este mes tu valoración gratuita en la clínica y te informaremos de las ventajas especiales para realizarlo. Puedes obtener más información en www.vitaldent.es.