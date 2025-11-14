Xenera, reconocida como la mejor empresa de servicios de Galicia

La compañía eléctrica gallega Xenera ha sido galardonada con el Premio a la Mejor Empresa de Servicios de Galicia, un reconocimiento otorgado por la Unión de Consumidores de Galicia y que destaca la excelencia en la atención al cliente y la calidad de sus servicios dentro del sector energético.

Los premios Benfeito celebraron el pasado jueves su segunda edición en la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, en una gala a la que acudieron autoridades como el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; los conselleiros José González y Marta Villaverde; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; la presidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez; y el presidente del CES Galicia, Manuel Pérez.

«Somos unha empresa local 100% galega, e iso nótase. Temos nestes momentos 50.000 clientes e aspiramos a ir medrando pouco a pouco, facendo ben as cousas na nosa terra», afirmaba Esteban Luis, director comercial de Xenera, tras recoger el galardón. Las empresas Monbus, Caixa Rural, Be One y Alda Hotels eran las otras nominadas en esta categoría, donde la compañía eléctrica ganó con una amplia mayoría de votos.

Esteban Luis, director comercial de Xenera. / XENERA

Este reconocimiento pone en valor el compromiso de Xenera con la transparencia y la cercanía, pilares fundamentales sobre los que la empresa ha construido su modelo de negocio. «Este galardón reflicte o esforzo diario de todo o equipo por ofrecer unha atención de calidade e por demostrar que se pode facer enerxía máis próxima ao consumidor ao mellor prezo», añadía Esteban Luis.

«Somos unha empresa local 100% galega, e iso nótase. Temos nestes momentos 50.000 clientes e aspiramos a ir medrando pouco a pouco, facendo ben as cousas na nosa terra» Esteban Luis — Director comercial de Xenera

Asimismo, consolida a Xenera como una de las principales compañías de energía de Galicia, orientada a ofrecer un servicio honesto, eficiente y adaptado a las necesidades reales de las personas. Tal y como explica el director comercial de la firma, «aspiramos a ir medrando pouco a pouco con enerxía máis próxima ao consumidor e ao mellor prezo».

Xenera, más de 129 años de historia

Exterior de la primera central del grupo en 1869. / XENERA

A finales del siglo XIX, dos abogados gallegos lograron llevar a su ciudad natal gallega un servicio prácticamente inexistente en el resto de la península: la electricidad. Para hacerlo posible, pusieron en marcha una central hidroeléctrica que, con el tiempo, se transformaría en la actual Xenera.

Interior de la primera central del grupo en 1869. / XENERA

El 29 de junio de 1896 se autorizó oficialmente la distribución de aquella novedosa luz a todos los hogares que la solicitaran. Sin embargo, la iniciativa no tuvo un éxito inmediato: muchos vecinos temían que la cercanía de las líneas eléctricas pudiera cortar la leche de las vacas.

Hoy, Xenera es una compañía de electricidad y gas con más de un siglo de trayectoria, respaldada por una historia que invita a pensar a largo plazo y a conocer a fondo el mercado energético. La empresa forma parte del grupo GRUPO EHR1896, un conjunto de sociedades dedicadas a la comercialización de luz y gas, la distribución eléctrica y la generación de energía renovable.

Una de las oficinas físicas de Xenera en la actualidad. / XENERA

Desde cualquier punto de la España peninsular, los hogares pueden contratar los servicios de luz y gas de Xenera y sumarse así a una historia que se extiende ya por más de 129 años. La empresa cuenta con puntos físicos en las 4 provincias gallegas.