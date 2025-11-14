Xenera, reconocida como la mejor empresa de servicios de Galicia
La compañía ha recibido Premio a la Mejor Empresa de Servicios de Galicia, otorgado por la Unión de Consumidores de Galicia
«Somos unha empresa 100% galega. Aspiramos a ir medrando pouco a pouco con enerxía máis próxima ao consumidor e ao mellor prezo», declara Esteban Luis, director comercial de Xenera
La compañía eléctrica gallega Xenera ha sido galardonada con el Premio a la Mejor Empresa de Servicios de Galicia, un reconocimiento otorgado por la Unión de Consumidores de Galicia y que destaca la excelencia en la atención al cliente y la calidad de sus servicios dentro del sector energético.
Los premios Benfeito celebraron el pasado jueves su segunda edición en la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, en una gala a la que acudieron autoridades como el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; los conselleiros José González y Marta Villaverde; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; la presidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez; y el presidente del CES Galicia, Manuel Pérez.
«Somos unha empresa local 100% galega, e iso nótase. Temos nestes momentos 50.000 clientes e aspiramos a ir medrando pouco a pouco, facendo ben as cousas na nosa terra», afirmaba Esteban Luis, director comercial de Xenera, tras recoger el galardón. Las empresas Monbus, Caixa Rural, Be One y Alda Hotels eran las otras nominadas en esta categoría, donde la compañía eléctrica ganó con una amplia mayoría de votos.
Este reconocimiento pone en valor el compromiso de Xenera con la transparencia y la cercanía, pilares fundamentales sobre los que la empresa ha construido su modelo de negocio. «Este galardón reflicte o esforzo diario de todo o equipo por ofrecer unha atención de calidade e por demostrar que se pode facer enerxía máis próxima ao consumidor ao mellor prezo», añadía Esteban Luis.
Asimismo, consolida a Xenera como una de las principales compañías de energía de Galicia, orientada a ofrecer un servicio honesto, eficiente y adaptado a las necesidades reales de las personas. Tal y como explica el director comercial de la firma, «aspiramos a ir medrando pouco a pouco con enerxía máis próxima ao consumidor e ao mellor prezo».
Xenera, más de 129 años de historia
A finales del siglo XIX, dos abogados gallegos lograron llevar a su ciudad natal gallega un servicio prácticamente inexistente en el resto de la península: la electricidad. Para hacerlo posible, pusieron en marcha una central hidroeléctrica que, con el tiempo, se transformaría en la actual Xenera.
El 29 de junio de 1896 se autorizó oficialmente la distribución de aquella novedosa luz a todos los hogares que la solicitaran. Sin embargo, la iniciativa no tuvo un éxito inmediato: muchos vecinos temían que la cercanía de las líneas eléctricas pudiera cortar la leche de las vacas.
Hoy, Xenera es una compañía de electricidad y gas con más de un siglo de trayectoria, respaldada por una historia que invita a pensar a largo plazo y a conocer a fondo el mercado energético. La empresa forma parte del grupo GRUPO EHR1896, un conjunto de sociedades dedicadas a la comercialización de luz y gas, la distribución eléctrica y la generación de energía renovable.
Desde cualquier punto de la España peninsular, los hogares pueden contratar los servicios de luz y gas de Xenera y sumarse así a una historia que se extiende ya por más de 129 años. La empresa cuenta con puntos físicos en las 4 provincias gallegas.
