Tecnología y confort para el conductor español: EBRO Vigo estrena nuevas instalaciones en la Avenida de Madrid
El concesionario está ubicado en el número 137 de la vía. El público podrá disfrutar de ofertas exclusivas de apertura
Hace un año, el mundo de la automoción española recuperaba una marca que firmó una época de oro. EBRO volvía a las calles gracias el empeño de un grupo de empresarios españoles, que formaban grupo con uno de los grupos automovilístico más importantes de China, el grupo Chery.
En estos doce meses, EBRO ha crecido de forma exponencial y, en estos momentos, cuenta con cuatro modelos en su porfolio, los S400, S700, S800 y S900. La gama SUV está disponible desde 19.990 € con entrega inmediata. Contempla tecnologías de gasolina, híbridas e híbridas enchufables, con etiquetas C, ECO y 0.
El EBRO S400 HEV es un SUV urbano híbrido autorrecargable con un consumo de solo 5,3 litros a los 100 km y etiqueta ECO de la DGT. Es un modelo pensado para un público urbano, conectado y comprometido con la sostenibilidad, que valora tanto el diseño como la eficiencia.
El siguiente escalón lo ocupa el EBRO S700, un SUV compacto de 4,55 metros que se ofrece tanto con motor de gasolina de 147 CV como en versión híbrida enchufable (PHEV), donde alcanza los 279 CV con una autonomía eléctrica de hasta 90 km y una autonomía total que supera los 1.200 km. Ambas versiones un gran nivel de eficiencia, versatilidad y un equipamiento tecnológico de primer nivel.
Para quienes buscan espacio adicional, EBRO propone el S800, un SUV familiar de 4,72 metros y hasta siete plazas. Disponible también en versiones gasolina de 147 CV e híbrida enchufable, este último ofrece la misma potencia de 279 CV y 90 km de autonomía eléctrica, además de un maletero referencia en su categoría, con 889 litros en configuración de cinco plazas (hasta el techo) y hasta 1.930 litros con solo las delanteras desplegadas.
EBRO amplia su gama con la llegada del S900 PHEV 4x4, que se convertirá en el nuevo buque insignia de la marca y estará basado en la sofisticada plataforma T2X. Este gran SUV híbrido enchufable ofrecerá tracción total, un diseño imponente, gran habitabilidad y la última tecnología disponible en la marca. Su autonomía en modo 100% eléctrico superará los 100 km, lo que le permitirá posicionarse como una de las opciones más competitivas de su segmento.
En definitiva, EBRO representa la perfecta unión entre tradición e innovación. Recuperando un nombre mítico de la automoción española, la marca ha sabido adaptarlo a los retos del presente con una apuesta firme por la electrificación, la seguridad y la tecnología.
Nuevas instalaciones
EBRO Vigo sigue dando pasos para que el proceso de compra de uno de sus vehículos sea lo más agradable posible. Son conscientes de que disponer de unas buenas instalaciones juegan un papel muy importante en el proceso de compra. Tecnología e innovación juegan un papel importante, pero sobre todo tienen que conseguir que el cliente se sienta cómodo.
Es por ello que EBRO Vigo ha dado el salto desde la Carretera de Camposancos a la Avenida de Madrid. Allí le esperan unas nuevas modernas instalaciones, muy iluminadas y, sobre todo amplias. Además, están muy cerca del centro urbano, con lo que incluso se puede acceder a las mismas dando un paseo.
Desde EBRO Vigo invitan a todos sus clientes y amigos a darse un paso por la Avenida de Madrid 137, en donde podrán disfrutar de todos los modelos de EBRO, así como hacer una prueba del modelo que más les interese. Todo ello con unas ofertas exclusivas de apertura.
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- Detenido un vecino de Vigo que estaba lanzando botellas de cristal desde una planta de Vialia hacia la plaza de los cines
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- Caballero responde a Augas tras la fuga en Eiras: «Quisieron que Vigo se quedara sin agua, es una negligencia»
- Caballero desvela su plan contra la lluvia para el día del encendido de las luces de Navidad de Vigo
- El encendido de las luces de Navidad de Vigo en primera línea: aforo limitado y solo cuatro accesos a Porta do Sol
- Saca fotos «furtivas» para denunciar la casa de sus vecinos en Nigrán y acaba condenado por violar su intimidad
- Las necesidades educativas de los hijos vetan la custodia compartida