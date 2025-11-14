Tecnología y confort para el conductor español: EBRO Vigo estrena nuevas instalaciones en la Avenida de Madrid

Hace un año, el mundo de la automoción española recuperaba una marca que firmó una época de oro. EBRO volvía a las calles gracias el empeño de un grupo de empresarios españoles, que formaban grupo con uno de los grupos automovilístico más importantes de China, el grupo Chery.

En estos doce meses, EBRO ha crecido de forma exponencial y, en estos momentos, cuenta con cuatro modelos en su porfolio, los S400, S700, S800 y S900. La gama SUV está disponible desde 19.990 € con entrega inmediata. Contempla tecnologías de gasolina, híbridas e híbridas enchufables, con etiquetas C, ECO y 0.

El EBRO S400 HEV es un SUV urbano híbrido autorrecargable con un consumo de solo 5,3 litros a los 100 km y etiqueta ECO de la DGT. Es un modelo pensado para un público urbano, conectado y comprometido con la sostenibilidad, que valora tanto el diseño como la eficiencia.

EBRO S700. / FdV

El siguiente escalón lo ocupa el EBRO S700, un SUV compacto de 4,55 metros que se ofrece tanto con motor de gasolina de 147 CV como en versión híbrida enchufable (PHEV), donde alcanza los 279 CV con una autonomía eléctrica de hasta 90 km y una autonomía total que supera los 1.200 km. Ambas versiones un gran nivel de eficiencia, versatilidad y un equipamiento tecnológico de primer nivel.

Para quienes buscan espacio adicional, EBRO propone el S800, un SUV familiar de 4,72 metros y hasta siete plazas. Disponible también en versiones gasolina de 147 CV e híbrida enchufable, este último ofrece la misma potencia de 279 CV y 90 km de autonomía eléctrica, además de un maletero referencia en su categoría, con 889 litros en configuración de cinco plazas (hasta el techo) y hasta 1.930 litros con solo las delanteras desplegadas.

EBRO S900 PIH 01. / FdV

EBRO amplia su gama con la llegada del S900 PHEV 4x4, que se convertirá en el nuevo buque insignia de la marca y estará basado en la sofisticada plataforma T2X. Este gran SUV híbrido enchufable ofrecerá tracción total, un diseño imponente, gran habitabilidad y la última tecnología disponible en la marca. Su autonomía en modo 100% eléctrico superará los 100 km, lo que le permitirá posicionarse como una de las opciones más competitivas de su segmento.

En definitiva, EBRO representa la perfecta unión entre tradición e innovación. Recuperando un nombre mítico de la automoción española, la marca ha sabido adaptarlo a los retos del presente con una apuesta firme por la electrificación, la seguridad y la tecnología.

Interior de uno de los EBRO. / FdV

Nuevas instalaciones

EBRO Vigo sigue dando pasos para que el proceso de compra de uno de sus vehículos sea lo más agradable posible. Son conscientes de que disponer de unas buenas instalaciones juegan un papel muy importante en el proceso de compra. Tecnología e innovación juegan un papel importante, pero sobre todo tienen que conseguir que el cliente se sienta cómodo.

EBRO S400 085. / FdV

Es por ello que EBRO Vigo ha dado el salto desde la Carretera de Camposancos a la Avenida de Madrid. Allí le esperan unas nuevas modernas instalaciones, muy iluminadas y, sobre todo amplias. Además, están muy cerca del centro urbano, con lo que incluso se puede acceder a las mismas dando un paseo.

Desde EBRO Vigo invitan a todos sus clientes y amigos a darse un paso por la Avenida de Madrid 137, en donde podrán disfrutar de todos los modelos de EBRO, así como hacer una prueba del modelo que más les interese. Todo ello con unas ofertas exclusivas de apertura.