ANEDIA: «Queremos que la sociedad entienda lo que significa vivir con diabetes tipo 1, sin prejuicios ni estereotipos»

Mañana, 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una fecha que invita a reflexionar sobre la realidad de miles de personas que conviven con esta enfermedad y sobre la urgencia de reforzar la prevención, la investigación y el apoyo integral. En Galicia, donde la diabetes tipo 1 forma parte del día a día de cientos de familias, el trabajo de asociaciones como ANEDIA se ha convertido en un pilar fundamental.

A lo largo de 2025, la entidad ha estado desarrollando un proyecto en los concellos de Pontevedra, Poio y Marín dentro del Plan Social de Ence, una iniciativa que refuerza la formación, el acompañamiento emocional y la sensibilización social en el territorio, y que responde a necesidades detectadas desde hace años por la asociación.

«ANEDIA nació de la necesidad compartida de varias familias de Pontevedra con hijos e hijas con diabetes tipo 1», recuerda María José, representante de la entidad. «Se encontraban con situaciones a diario tanto en el colegio como en el hospital que no podían entender». A aquella inquietud inicial se sumaba «la falta de espacios donde poder compartir experiencias, apoyarse mutuamente y aprender a convivir con la diabetes desde la comprensión y la cercanía».

Lo que comenzó como una red de apoyo entre familias terminó consolidándose como «una asociación viva y activa, presente en toda Galicia», que hoy reúne a cientos de socios y continúa creciendo.

Una carga diaria que no siempre se ve

Taller de autoconocimiento organizado por Anedia. / Cedida

Gestionar la diabetes tipo 1 implica un aprendizaje constante, vigilancia diaria y una adaptación permanente que va mucho más allá del control médico. Para muchas familias, la presión emocional tras el diagnóstico puede resultar abrumadora y extenderse durante años.

Esta misma semana, relata María José, «una socia adulta con diabetes que además comparte con una de sus hijas la enfermedad nos decía que ella se levanta todos los días con la idea de sobrevivir un día más, así de gráfico y así de triste». Y añade: «Si una diabetes pesa, sumar la diabetes de un hijo mucho más».

El proyecto desarrollado con el apoyo del Plan Social de Ence ha buscado precisamente abordar estas dificultades, reforzando el acompañamiento psicológico tanto individual como grupal. «No es suficiente, pero intenta al menos cubrir algunas de las carencias detectadas», reconoce la portavoz.

Uno de los ejes centrales del trabajo de ANEDIA sigue siendo el apoyo a los jóvenes con diabetes tipo 1. Campamentos, talleres y encuentros fomentan su autonomía, fortalecen su autoestima y los ayudan a desarrollar liderazgo en un entorno seguro.

«Cada vez muestran más empoderamiento y naturalidad al hablar de su condición», afirma María José. «Sin embargo, todavía hay desconocimiento general, por lo que seguimos trabajando para romper mitos y promover una mirada más real y respetuosa sobre la diabetes tipo 1».

De la vigilancia al bienestar emocional

Jóvenes que forman parte de Anedia. / Cedida

El avance del conocimiento y de las herramientas para el manejo de la enfermedad ha transformado el enfoque de la asociación. «Desde los inicios hasta hoy, el conocimiento sobre la diabetes tipo 1 y las herramientas para su manejo han evolucionado enormemente», explica María José. «En ANEDIA hemos pasado de centrarnos en el control a poner el foco en la gestión y el bienestar emocional».

Este cambio implica asumir la diabetes como parte de la vida, «no como una limitación», y trabajar para que las personas afectadas y sus familias «tengan autonomía y confianza».

El proyecto impulsado durante este año dentro del Plan Social de Ence ha combinado formación, sensibilización y acompañamiento, con talleres, apoyo psicológico, actividades educativas, encuentros de convivencia y campañas informativas dirigidas a la ciudadanía.

«Queremos que la sociedad entienda lo que significa vivir con diabetes tipo 1, sin prejuicios ni estereotipos», insiste María José. «Detrás de cada actividad hay un mensaje de normalización y empatía».

Una red de apoyo que sigue creciendo

Actividad realizada por la asociación. / Anedia

La iniciativa desplegada en 2025 en Pontevedra, Poio y Marín ha beneficiado a miles de personas entre familias, población general y agentes sociales. Las actividades formativas, las acciones de sensibilización y los espacios de apoyo emocional han contribuido a consolidar una comunidad más informada y acompañada.

Mirando al futuro inmediato, ANEDIA quiere «seguir creciendo como red de apoyo en toda Galicia», reforzar «la formación del voluntariado joven» y ampliar sus programas psicológicos y educativos, «sin descuidar esos encuentros que llamamos cafés terapéuticos». La entidad también apuesta por «proyectos que integren tecnología, salud mental y visibilización social, para seguir mejorando la calidad de vida de las personas con diabetes tipo 1».

Compromiso social

Por su parte, Ence reafirma su compromiso con iniciativas que fortalecen el tejido social y contribuyen a mejorar el bienestar de la población. La colaboración con ANEDIA se enmarca en su apoyo a proyectos con impacto directo en la comunidad y que favorecen la igualdad de oportunidades.

En vísperas del Día Mundial de la Diabetes, ANEDIA recuerda que esta enfermedad no se mide solo en cifras, sino en los retos cotidianos de quienes conviven con ella. Un trabajo que exige empatía, apoyo y una red sólida capaz de sostener a las familias en cada paso del camino.