«Abre los ojos», la exposición 'oculta' en el centro de Vigo que reivindica el poder del arte

Las Galerías Durán son uno de los últimos reductos del centro de Vigo que recuerdan a una ciudad que, poco a poco, ha dejado de existir. Los negocios de la calle Príncipe han ido cambiando, así como sus fachadas y locales. En el caso de Galerías Durán, tras años de abandono, las obras para transformarlas en la sede de una empresa eléctrica comenzaron hace meses. Pero también comenzó a nacer en ellas el arte, gracias a Espacio Beny.

Durante este verano, el galerista y coleccionista Beny Fernández impulsó en las Galerías Durán una propuesta artística única, «Art Vigo». Con ella, cada local vacío se convirtió en un escaparate a rebosar de obras, desde pintura hasta escultura, elaboradas por artistas jóvenes y veteranos tanto de la ciudad olívica como de otras partes de Galicia y España.

«El recibimiento del público fue increíble», confiesan desde Espacio Beny. Sin embargo, en septiembre hubo un ligero descenso de la afluencia: los trabajos de remodelación de las galerías comerciales tomaron fuerza, se tapió parte del acceso desde la calle Velázquez Moreno, una de las dos entradas con las que cuenta la exposición, y se demolieron cuatro locales en los que se estaba exponiendo material artístico.

Exposición «Abre los ojos» de Espacio Beny, en Galerías Durán. / Alba Villar

Pero lejos de resignarse, el coleccionista Beny Fernández decidió dar un giro a «Art Vigo». Las obras alojadas en los locales perdidos se reubicaron entre los que todavía resisten, que suman una docena, y la feria artística pasó a llamarse «Abre los ojos». El nombre no es casualidad; es una referencia a la situación que vive la feria artística al quedar oculta en el interior de las Galerías Durán, con un acceso desde Velázquez Moreno prácticamente invisible y una entrada desde la calle Príncipe que puede pasar desapercibida a los ojos de los viandantes.

Un escaparate artístico en constante movimiento

«Abre los ojos» abarca 1.500 metros cuadrados dedicados íntegramente al arte y acoge una selección diversa y en constante renovación. Las obras van cambiando de lugar por el espacio en función del interés de los asistentes y, como explican desde Espacio Beny, es probable que el público se tope una exposición diferente cada vez que la visite.

Interior de una de las salas de la exposición. / Alba Villar

Así, cada sala se transforma periódicamente para proponer una mirada fresca, inclusiva y abierta a todos los públicos, con opciones que abarcan desde piezas de gran formato hasta obras accesibles para quienes se inician en el coleccionismo. Pintura, escultura, fotografía... todo tiene cabida aquí.

En total hay más de 40 artistas entre sus locales, entre los que destacan nombres de gran prestigio dentro del panorama gallego como Leiro, Lino Lago, Álvaro de la Vega o Francisco Pazos. Tampoco faltan creaciones de artistas emergentes que reflejan la energía y la innovación del arte contemporáneo actual, como Billy King, iconoclasta vigués cuya obra más reciente está enfocada en la técnica del 'stencil art', utilizando aerosoles y plantillas dibujadas y recortadas manualmente.

Con este enfoque, Espacio Beny reafirma su papel como referente cultural en el noroeste peninsular, fomentando el diálogo entre tradición y vanguardia, artistas consagrados y nuevas generaciones.

«Abre los ojos» alberga pintura, fotografía o escultura de artistas de renombre y nuevas promesas. / Alba Villar

La entrada de «Abre los ojos» es gratuita y el horario de visita es de lunes a sábado de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas. Durante el periodo navideño, las obras en Galerías Durán están paralizadas, así que el arte toma una posición protagonista y espera una mayor afluencia de visitantes. Mientras sea posible, Espacio Beny seguirá en activo.

Espacio Beny

El galerista y coleccionista Beny Fernández, además de crear este punto de encuentro para artistas, profesionales y aficionados del sector en el corazón de Vigo, es dueño de la galería de arte contemporáneo Espacio Beny, ubicada en el número 27 de la rúa Doutor Cadaval.

«Está concebida como un lugar abierto a la creatividad, el diálogo y la experimentación visual. Con una programación dinámica y plural, el espacio acoge propuestas de artistas consolidados y emergentes, promoviendo el intercambio entre distintas sensibilidades y lenguajes artísticos», reza la presentación que se puede leer en su página oficial.

Además de las exposiciones temporales, la galería acoge presentaciones, charlas y encuentros con artistas. Un espacio para disfrutar del arte en todas sus formas y dejarse sorprender.