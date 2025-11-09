Moaña devolve a vida ás súas carpintarías da Seara
Dende o venres 7, as carpintarías de ribeira funcionan como centro museístico e social
Dous días despois da súa apertura ao público, Moaña celebra a recuperación das históricas carpintarías de ribeira de Carlagho e Casqueiro, un conxunto que renace como espazo cultural, museístico e de encontro cidadán a pé de mar. A intervención, preto do millón de euros e cofinanciada pola Deputación de Pontevedra, o GALP Ría de Vigo–A Guarda e fondos municipais, devolve á vila un lugar emblemático da súa memoria mariñeira e proxéctao cara ao futuro.
O acto inaugural do venres 7 (19.00 h) reuniu autoridades, referentes do sector e voces moi vencelladas ao oficio tradicional: a escritora Olga Rodríguez Díaz; o arquitecto Óscar Fuertes Dopico, en representación do equipo redactor do proxecto e da dirección de obra; e a música de Iván Costa Blanco (zanfona) e Xurxo Souto Eiroa, que puxeron banda sonora a unha tarde de emoción compartida. A xornada completouse cunha exposición fotográfica comisariada por Diego Seixo que percorre a historia destes obradoiros de ribeira.
Un vínculo entre a vila e o mar
A carpintaría de Casqueiro recuperou a súa configuración orixinal, incluídos os pórticos e a estrutura de madeira, para funcionar como espazo expositivo, museístico e cultural. Pola súa banda, a de Carlagho foi adaptada para visitas guiadas, actividades e eventos orientados á preservación do legado mariñeiro local.
A alcaldesa Leticia Santos Paz salientou que esta recuperación «é unha forma de devolver á veciñanza un espazo simbólico do noso pasado, situado no corazón litoral, converténdoo nun punto de encontro, convivencia e lecer onde seguir poñendo en valor o patrimonio marítimo que define Moaña».
Desde a área de Muller, Memoria Histórica e Patrimonio, María Ortega subliñou que a actuación «demostra que Moaña é capaz de preservar o seu patrimonio non só como testemuño do pasado, senón como parte viva da nosa identidade e orgullo colectivo, reforzando o vínculo entre a vila e o mar».
Nova praza e fronte marítima
A rehabilitación completouse coa transformación da contorna da Seara: unha nova praza peonil fronte ao mar amplía os espazos de convivencia no centro urbano e mellora a accesibilidade da fronte marítima das carpintarías. O Concello aspira así a reforzar o atractivo turístico e cultural da zona e a consolidar Moaña como referente de turismo sostible ligado ao patrimonio marítimo. Coas portas xa abertas este mes de novembro, as renovadas carpintarías da Seara nacen como un espazo de futuro para coñecer de preto o traballo artesanal que deu forma ás embarcacións tradicionais e para manter viva a cultura do mar que latexa na vila.
