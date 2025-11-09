Lalín aposta polo marrón
O Concello de Lalín pon en marcha unha campaña pola reciclaxe de residuos orgánico
Co obxectivo de animar á poboación de Lalín a separar o lixo orgánico, o Concello de Lalín inicia unha ambiciosa campaña que abarca, desde a implementación de equipamento, ata a formación ou a sensibilización en materia de residuos orgánicos e compostaxe.
Para o ámbito doméstico repartiranse 1.200 cubos de biorresiduos. Nas rúas contarán con 150 colectores con fechadura e, por outra banda, equiparase a veciñanza con rolos de bolsas compostables, tanto de uso doméstico, coma para grandes xeradores.
Tanto no rural como no centro urbano —naqueles casos en que o edificio ou a casa conte cunha parcela—, tamén se poderán solicitar compostadores e, por tanto, realizar a xestión da materia orgánica de maneira directa.
Lalín Recicla será a marca baixo a que se desenvolverá a campaña 'Eu son do marrón', destinada á información e sensibilización de todas as idades sobre a reciclaxe de orgánicos. Prevense accións a pé de rúa, divulgación en centros escolares, reparto de materiais promocionais, etc.
Cubos e composteiros poderanse solicitar no Departamento de Medio Ambiente e recollerse no propio Concello de Lalín.
