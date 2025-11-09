Ángel Expósito, gerente del Casino de Vigo: «Queremos que sea un reflejo de la energía y la hospitalidad de esta ciudad»

¿Qué significa para usted dirigir el Casino de Vigo?

Es un orgullo y una gran responsabilidad. No se trata solo de gestionar un espacio de ocio, sino de liderar un proyecto que forma parte de la vida de Vigo. Trabajamos cada día para que quien nos visite se sienta bien recibido y viva una experiencia de calidad. Todo esto es posible gracias a un equipo de 64 profesionales que hacen del servicio cercano nuestra seña de identidad.

¿Qué papel juega el casino en la ciudad?

El Casino de Vigo es un punto de encuentro. Queremos que los vigueses lo vean como un lugar propio, donde reunirse, relajarse y disfrutar de buena compañía. Nuestra intención es contribuir a dinamizar la vida social de Vigo con propuestas variadas y accesibles para todos los públicos.

¿Cómo se traduce esa aportación en la práctica?

Generamos empleo estable y trabajamos con proveedores, artistas y empresas locales. También impulsamos actividades culturales, conciertos y eventos que complementan la oferta de ocio de la ciudad. Y desde el punto de vista turístico, somos un atractivo más: el 70% de nuestros visitantes proviene de fuera, especialmente de Portugal, lo que demuestra que el casino ayuda a posicionar Vigo como un destino completo y moderno.

El turismo portugués parece tener un peso importante. ¿Qué buscan esos visitantes?

Principalmente una experiencia diferente. Muchos ya asocian Vigo con su casino, y lo valoran como parte del atractivo de la ciudad. Aquí encuentran un espacio cuidado, con buena gastronomía, coctelería y entretenimiento, en un ambiente elegante pero cercano.

¿Qué tipo de eventos tienen ahora o están preparando próximamente?

Estos días tenemos una exposición de motos Harley, donde nuestros clientes pueden disfrutar de modelos exclusivos de la marca. Con motivo del sorteo de una de ellas, el próximo día 20 de noviembre celebraremos un evento con show musical, el propio sorteo, pintura de cascos, tatuajes y otras actividades. Además, contamos con una programación continua de monólogos, conciertos y sesiones de DJ que mantienen viva la agenda cultural del casino.

¿Qué planes de futuro tienen para seguir creciendo junto a la ciudad?

Queremos seguir evolucionando con Vigo. Nuestra prioridad es reforzar la programación cultural, potenciar la gastronomía y crear nuevas experiencias de ocio que conecten con distintos públicos. Vigo está en un momento muy dinámico, y el casino quiere acompañar ese impulso.

Para quien aún no haya entrado nunca, ¿qué se va a encontrar?

Un Casino Boutique: moderno, acogedor y con atención personalizada. No hace falta venir a jugar; se puede venir a cenar, tomar un cóctel o disfrutar de un espectáculo. Queremos que cada visita sea agradable y que la gente se marche con ganas de volver.

¿Cómo definiría la esencia del Casino de Vigo en una frase?

Un lugar donde se mezclan la diversión, la calidad y el carácter de Vigo.