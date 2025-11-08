Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Concello de Cangas dá un paso máis na recuperación das Naves de Córdoba

O proxecto revitalizará o fronte marítimo da vila

Infografía do exterior das Naves de Córdoba.

Infografía do exterior das Naves de Córdoba. / FdV

B. C.

O Concello de Cangas continúa avanzando na recuperación das Naves de Córdoba, situadas na esplanada de Ojea, co obxectivo de revitalizar o fronte marítimo, recuperar a memoria industrial e devolverlle vida e uso público a un espazo emblemático da vila.

O goberno local vén de presentar o proxecto básico de rehabilitación, un documento solicitado por Costas do Estado como paso previo para a tramitación da concesión administrativa. Este trámite permitirá seguir avanzando mentres non se acada a desafectación definitiva das naves, paso co que o Concello aspira a que pasen a formar parte plena do patrimonio municipal.

A aceptación da concesión considérase un mal menor estratéxico, xa que abre a porta a optar a subvencións e fondos públicos que, doutro xeito, non poderían solicitarse. O investimento estimado supera os tres millóns de euros, unha cifra difícil de asumir unicamente con fondos propios.

O goberno local quere convertir un símbolo da historia industrial coma este nun espazo adaptado ás necesidades da sociedade actual

O proxecto das Naves de Córdoba non só busca conservar un símbolo da historia industrial de Cangas, senón tamén recuperar o esplendor destas edificacións, transformadas e adaptadas ás necesidades da sociedade actual. A súa rehabilitación permitirá crear un espazo versátil e polivalente, preparado para acoller actividades culturais, sociais e asociativas, ademais de eventos e encontros comunitarios.

Ao mesmo tempo, o Concello quere poñer en valor dentro das propias naves o pasado marítimo, pesqueiro, conserveiro e mariscador de Cangas, así como a súa estreita relación co mar ao longo da historia. Este proxecto pretende tamén difundir e promover o respecto polo medio ambiente e polo medio mariño, integrando a memoria e a sustentabilidade nun mesmo espazo vivo e aberto á cidadanía.

Interior das naves.

Interior das naves. / FdV

Con esta actuación, o Concello reafirma o seu compromiso coa recuperación do fronte marítimo e coa posta en valor do seu patrimonio histórico, ofrecendo á veciñanza un novo punto de encontro contemporáneo, funcional e con identidade propia.

A nova vida das naves

Así luciría unha das fachadas das naves, sí luciría unha das fachadas das naves, ubicadas na esplanada de Ojea.

Así luciría unha das fachadas das naves, ubicadas na esplanada de Ojea. / FdV

O arquitecto encargado do proxecto de rehabilitación das Naves de Córdoba, Rodrigo Currás, estivo presente no acto de presentación da proposta. Tal e como explicou, as instalacións están deseñadas para cumprir cun uso ligado ao medio mariño sen deixar de lado a vida cotiá da veciñanza de Cangas.

Así, as infografías difundidas amosan unha pequena aula e outro espazo que se podería destinar á organización de obradoiros, cursos ou exposicións. Tamén estaría contemplado o deseño douta estancia para acoller actuacións musicais.

En canto a duración das futuras obras de construcción das renovadas Naves de Córdoba, o arquitecto é cauto e calcula que poderían tardar sobre ano e medio.

