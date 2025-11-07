Frenar la EPOC es posible: así es la historia del vigués Santiago Alonso, de 78 años

Noviembre es el mes mundial de la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), una enfermedad crónica con la que conviven tres millones de personas en nuestro país. Pero respirar y vivir con normalidad a pesar de ella es posible, como demuestran historias como la de Santiago Alonso.

Este vigués de 78 años ha logrado ponerle freno y hoy, conduce 100 kilómetros diarios para ir a trabajar, viaja con su mujer y disfruta de una vida activa. «Mi EPOC se ha parado. Volví a tener una vida casi normal gracias a dejar el tabaco, al apoyo de mi médico y a la fisioterapia respiratoria», afirma con orgullo y emoción.

«Vivía conectado a una máquina de oxígeno»

Santiago Alonso realiza uno de sus ejercicios. / Pablo Hernández Gamarra

Tal y como relata el propio Santiago, durante años fue un gran fumador: «Dejé el deporte, empecé a cansarme con cualquier cosa y mi movilidad se redujo. Llegó un momento en el que vivía conectado a una máquina de oxígeno las 24 horas y pasaba cuatro o cinco ingresos hospitalarios al año».

Pero un día entendió que no podía seguir así. «Mi neumólogo, el doctor Barros Tizón, me lo dijo claro: ‘O dejas el tabaco o el tabaco te dejará a ti.’ Durante un tiempo no hice caso… hasta que la realidad me obligó a reaccionar. Le estaré siempre agradecido porque me abrió los ojos y me guió en el camino», cuenta. Dejó de fumar y buscó ayuda personalizada, lo que lo llevó hasta el centro de terapias respiratorias Inspira Saúde.

«Si tienes EPOC, ponle freno. No te resignes» Santiago Alonso — Paciente de 78 años con EPOC

«Hace tres años empecé mis terapias con Patricia Casal, fisioterapeuta respiratoria, y mi vida cambió un 95%. Hoy solo necesito oxígeno durante los ejercicios más exigentes y no he vuelto a ingresar en el hospital».

Si hoy comparte su experiencia es porque sabe que hay muchas personas como él que piensan que la EPOC no tiene solución. Ante esto, lanza un mensaje claro: «Sí la tiene. Se puede mejorar muchísimo con constancia, fisioterapia y buenos profesionales. Si tienes EPOC, ponle freno. No te resignes».

La nueva rutina de Santiago Gracias a la terapia con Casal, el septuagenario puede presumir de una rutina de ejercicios que antes sería «impensable» para él. «Hago 40 abdominales, subo y bajo 80 escaleras, pedaleo 20 minutos en bicleta, realizo 20 sentadillas y ejercicios con pesas», explica. «Todo controlado y adaptado, pero sin miedo. Sigo trabajando ya que soy jubilado en activo, puedo conducir, viajar y vivir con energía».

El punto de vista clínico

Patricia Casal, del centro de terapias respiratorias Inspira Saúde. / Pablo Hernández Gamarra

La fisioterapeuta respiratoria Patricia Casal, especialista en rehabilitación pulmonar, explicaque este tipo de resultados soncada vez más frecuentes: «La EPOC no se cura, pero se puede estabilizar y mejorar la calidad de vida de forma muy significativa».

Según detalla, «trabajamos con ejercicios de respiración, fortalecimiento muscular y técnicas que enseñan al paciente a controlar su aire y su esfuerzo». «Lo que vemos en Santiago es el resultado de la constancia y el abordaje integral y humano», reconoce.

«La EPOC no se cura, pero se puede estabilizar y mejorar la calidad de vida de forma muy significativa» Patricia Casal — Fisioterapeuta

La clínica de Casal se llama Inspira Saúde y está situada en el número 13 de la calle Álvaro Cunqueiro, en Vigo. En ella ofrece programas personalizados para personas con EPOC, asma, secuelas post-COVID, neumonía, cirugías torácicas o procesos oncológicos; siempre tras una primera valoración para conocer el estado pulmonar de cada paciente.