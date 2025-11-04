Qué Churros: el referente vigués del chocolate con churros

Ya sea para empezar el día con energía, para ponerle un toque dulce a la tarde o simplemente para disfrutar de un clásico de toda la vida, en Vigo hay un nombre que se repite una y otra vez entre quienes buscan un buen chocolate con churros: Qué Churros

Con más de diez años de trayectoria, esta churrería se ha consolidado como un referente en la ciudad, un lugar donde la tradición y la calidad se dan la mano para ofrecer una de las meriendas más emblemáticas de la gastronomía local.

El valor de hacer las cosas bien

En Qué Churros, cada detalle cuenta. Sus churros, dorados y crujientes, se elaboran cada día siguiendo un proceso artesanal y se fríen con un buen aceite alto oleico, una elección que marca la diferencia tanto en sabor como en textura.

Los churros se elaboran cada día siguiendo un proceso artesanal y se fríen exclusivamente con aceite virgen extra. / Qué Churros

El resultado es un producto honesto, cuidado y fiel a la receta de siempre, acompañado de un chocolate espeso y aromático que invita a repetir.

El equipo trabaja los siete días de la semana, desde temprano, con el propósito de mantener viva una costumbre que forma parte del día a día de muchos vigueses: desayunar o merendar con churros recién hechos.

Un sabor presente en toda la ciudad

A lo largo de los años, Qué Churros ha extendido su presencia por Vigo, colaborando con numerosos establecimientos hosteleros y acercando su producto a cada barrio.

Además, cuenta con tres locales propios, donde la esencia de la churrería tradicional se mantiene intacta: Cesáreo González, 13, Carmen, 6 (la churrería insignia) y Urzaiz, 193.

En cualquiera de ellos, el visitante encuentra un ambiente cercano, familiar y ese inconfundible aroma a chocolate con churros.

Tradición que se adapta

Aunque su espíritu se mantiene fiel a la tradición, la empresa también ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos.

Hoy en día, sus productos pueden disfrutarse a domicilio, una opción cada vez más popular entre quienes prefieren saborear el chocolate con churros en la comodidad de casa, especialmente en los días fríos o lluviosos tan típicos de Vigo.

Desde desayunos reconfortantes hasta meriendas inolvidables, Qué Churros ofrece una experiencia que se disfruta con todos los sentidos.