El Patatero: la revolución de las patatas fritas

En Vigo ha nacido una nueva forma de disfrutar de un clásico universal: las patatas fritas. Se llama El Patatero, y es mucho más que un food truck: es un espacio dedicado por completo a la patata, tratada aquí como la auténtica protagonista.

El Patatero no es solo comida rápida; es una manera de celebrar lo local con calidad, técnica y mucho cariño. Su esencia se resume en una frase: «Patatas estilo belga, con alma gallega 100 %».

De los festivales al corazón de Vigo

El Patatero es una empresa familiar fundada por Mihnea Radu Preotescu, joven emprendedor de 19 años, vecino de Gondomar y estudiante de Ciencias del Mar en la Universidad de Vigo, junto a su padre.

Nacidos en junio de 2025, debutaron por todo lo alto en festivales como Resurrection Fest, O Son do Camiño y O Gozo Festival, donde conquistaron paladares con más de 1.500 kg de patatas servidas en cuatro días.

Actualmente, el food truck está instalado en el Centro Comercial A Laxe (Vigo) hasta el 10 de noviembre. Si bien, el equipo ya trabaja en abrir un local fijo en el centro de Vigo para ofrecer su producto todo el año.

El secreto del éxito: técnica y producto

En El Patatero nada es congelado. Las patatas se lavan con piel para conservar sus nutrientes, se cortan a mano delante del cliente y se fríen dos veces para lograr el equilibrio perfecto entre textura y sabor: doradas y crujientes por fuera, cremosas por dentro.

Su tecnología también marca la diferencia: una freidora profesional de última generación, adquirida en los Países Bajos, garantiza una temperatura precisa y un filtrado óptimo del aceite.

Las raciones llegan cargadas de sabor: patatas doradas acompañadas de salsas premium y una cuidada selección de toppings creativos como queso fundido, cebolla crujiente, rúcula, bacon o chorizo. Todo sin gluten y con la mejor relación calidad y precio ya que la ración mediana (250 g) cuesta solo 4 €.

El Patatero es, sin duda, una propuesta moderna que combina tradición, producto local y mucho sabor.