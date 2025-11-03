Expertos de toda España debatirán en Santiago sobre los retos de la ciberseguridad global
El Nodo CIBER.gal y la Xunta organizan el V Encontro Galego de Ciberseguridade, que tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de noviembre en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela
Algunos de los principales expertos españoles en ciberseguridad, así como responsables de las administraciones autonómica y del Estado, participarán los próximos días 5, 6 y 7 de noviembre en la quinta edición del Encontro Galego de Ciberseguridade CIBER.gal, que se celebrará en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela.
Este Encuentro se ha consolidado como una de las principales citas de España para el debate y la difusión de conocimientos sobre la seguridad de la información y las comunicaciones. Podrá ser seguido de forma presencial o en línea por las personas que se hayan inscrito desde en enlace habilitado en la web ciberseguridadegalicia.gal.
Como en las ediciones anteriores, está organizado por el Nodo CIBER.gal, conformado por más de medio centenar de instituciones y empresas, y por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Colabora, así mismo, el Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia (CPEIG).
El programa de esta edición estará conformado por talleres, conferencias, paneles de debate, representaciones teatrales didácticas y concursos de ciberseguridad. Está estructurado en tres bloques, que coinciden con los tres días de celebración, dirigidos a la Administración pública, al tejido productivo y a la ciudadanía. Este último bloque prestará una especial atención a escolares y adolescentes.
El Encuentro reunirá a personas de reconocido prestigio nacional e internacional, entre ellos Bernardo Quintero, Marta Barrio, Almudena Justo, Inés Amor, Rosa Díaz, Javier Candau o el bicampeón del mundo de la HackerOne Ambassador World Cup, Bernardo Viqueira; así como los responsables de ciberseguridad de grandes empresas como Banco de Santander, Telefónica, Vodafone u Orange Más Móvil; y de Administraciones autonómicas de Cataluña, Andalucía, Valencia o Navarra, entre otras.
Habrá también representantes del Parlamento Europeo, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Transformación Digital, que acercarán su visión sobre los nuevos retos globales en materia de seguridad digital. Además, se contará con el cómico gallego Oswaldo Digón, que con clave de humor hablará de la seguridad en el entorno digital.
Cuenta con el apoyo y participación de cerca de 30 entidades patrocinadoras. Entre ellas, son patrocinadores VIP Gradiant y Telefónica, y colaboran en la categoría de estratégicos entidades como ABANCA, Deloitte, Seresco, S2Grupo, Vodafone, Inprosec, Proofpoint y Fujitsu, que refuerzan así su compromiso con el impulso de la seguridad digital en Galicia.
Durante los tres días, gracias a la colaboración del INCIBE, el público podrá disfrutar de la experiencia itinerante Road Show y visitar un expositor de ciberseguridad interactivo para acercar conocimientos y buenas prácticas a todo tipo de públicos.
El evento también acogerá la final del concurso “Ciberseguridade no cole!”, organizado por Telefónica cómo patrocinadora evento. El concurso será presentado por Esther Estévez, galardonada en dos ocasiones como mejor comunicadora en los premios Mestre Mateo, en un acto conducido por la presentadora de la TVG Almudena R. Urzáiz. Habrá así mismo, una competición de retos Capture The Flag (CTF), impulsada por Gradiant.
A lo largo de las jornadas, los asistentes presenciales podrán disfrutar de momentos de networking con café, aperitivos y sorteos, en un ambiente pensado para favorecer la colaboración y el intercambio de experiencias entre profesionales.
Juan González Martínez, responsable del área de Seguridad y Privacidad: «La ciberseguridad nos afecta a todos»
–¿Cómo valora el Encuentro CIBER.gal y su aportación al ecosistema gallego de la ciberseguridad?
Hemos apoyado el evento desde su primera edición, y ya van cinco, con la organización de competiciones en ciberseguridad en la que participan tanto profesionales del sector como nuevo talento todavía en su etapa formativa. Esta actividad tiene un gran potencial para atraer nuevos profesionales al sector de la ciberseguridad y todos los años tiene una gran acogida. Una de las claves del Encuentro es como engloba en un mismo evento a profesionales, empresas, Administraciones Públicas y a la ciudadanía. Hoy en día, la ciberseguridad es algo que nos afecta a todos. Para construir una sociedad más cibersegura necesitamos que cada ciudadano sea consciente de los riesgos a los que está expuesto y conozca las medidas que debe tomar para estar protegido.
–¿Cómo ves el posicionamiento de Galicia en este ámbito, a nivel nacional e internacional?
Gradiant es líder en ciberseguridad, tanto a nivel nacional como internacional. En España destacaría nuestro liderazgo de las dos únicas redes Cervera constituidas en ciberseguridad, donde hemos coordinado las actividades de innovación de otros 6 Centros Tecnológicos. También hemos jugado un papel muy destacado en la Compra Pública para la Innovación (CPI) en ciberseguridad, impulsada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). A nivel internacional, Gradiant es líder de varios proyectos en ciberseguridad en el prestigioso programa marco de I+D europeo.
–¿Cuáles dirías que son los retos más inmediatos de tu empresa u organización en materia de ciberseguridad?
Los retos a los que se enfrenta Gradiant en ciberseguridad destacan 3 grandes amenazas. La primera es el uso de inteligencia artificial de forma maliciosa para cometer fraude. La accesibilidad de este tipo de tecnologías está provocando el incremento exponencial de fraudes, derivados de la manipulación de imágenes, vídeo, voz y documentos. Para responder a esta amenaza, hemos desarrollado tecnología para la detección de este tipo de manipulaciones. El segundo reto es la detección de actividad sospechosa de empleados de nuestras organizaciones. Esta actividad son especialmente complicadas de detectar, ya que las realizan usuarios con permisos para ello. De igual forma, desde Gradiant hemos desarrollado tecnología para detectar esta actividad sospechosa. Por último, el tercer gran reto es la escasez de personal especializado en ciberseguridad. El Encuentro CIBER.gal y actividades como la competición en ciberseguridad organizada por Gradiant juegan un papel fundamental para atraer nuevo talento al ámbito de la ciberseguridad.
