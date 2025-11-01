Honrando a los que ya no están

Desde hace unos días, las floristerías gallegas se afanan en atender los encargos de clientes que quieren cubrir de flores las tumbas de sus seres queridos el Día de Difuntos, como símbolo del recuerdo y del amor que sienten por ellos. Ramos, coronas y centros son los protagonistas de las peticiones, aunque son estos últimos los preferidos por los expertos, El porqué de esta elección radica en que, a diferencia de los ramos, al clavar los tallos en una esponja conservamos la humedad, y el detalle perdura más en el tiempo. Pero ¿qué significa cada una de estas flores?

Si quieres preparar ramos que expresen mensajes concretos, esto es lo que tienes que saber. Flores con mensaje. Por un lado, las rosas: además de ser un clásico que nunca falla, el color nos ayuda a transmitir sentimientos concretos. Las rojas hablan de amor, de unión eterna con el difunto, mientras que blancas representan el alma pura y la eternidad.

Los crisantemos son la flor estrella del día de Todos los Santos gracias a su resistencia y durabilidad. Incluso cortadas, no necesitan cuidados para sobrevivir durante bastante tiempo. Debido a este detalle, simbolizan precisamente la eternidad y, al igual que sucedía con las rosas, cuando son de color blanco nos hablan de la pureza del alma.

Los gladiolos son una elección elegante y delicada. Una flor que crece en vertical, característica que le aporta un simbolismo especial para los cristianos: el as censo al cielo. Expresan también lealtad, amor y fe.

Por último, los lirios. Con unas características heredadas de la mitología griega, para los cristianos, dejar una corona funeraria de lirios representa que el alma del difunto se mantendrá para siempre en un estado de tranquilidad e inocencia.