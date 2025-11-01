Compromiso con el cuidado en los momentos más difíciles

En los momentos más delicados, cada detalle cuenta. Por eso, en VigoMemorial siguen apostando por la calidad, la cercanía y la comodidad para acompañar a las familias con el máximo respeto. Este año, el tanatorio vigués da un paso más en su apuesta por la excelencia incorporando un nuevo Rolls Royce Phantom, un vehículo de lujo que estará disponible para los traslados funerarios, reforzando así su compromiso con la elegancia y el cuidado en cada servicio.

Desde su gerencia explican que «en VigoMemorial buscamos la máxima comodidad posible en este momento tan complicado», y para ello cuentan con un equipo profesional y humano preparado para atender cada necesidad de las familias, ayudándoles con todos los trámites y acompañándoles en cada paso con empatía y dedicación.

El tanatorio dispone de salas de velación privadas, espacios de ceremonias y zonas de descanso diseñadas para ofrecer tranquilidad y recogimiento, además de servicios de floristería y restauración. Todo ello en un entorno rodeado de jardines que invitan al sosiego y al recuerdo.

Instalaciones VigoMemorial. / FdV

Con estas instalaciones y el nuevo servicio que incorpora, VigoMemorial se consolida como un referente en Galicia por su atención cercana y su capacidad para crear un ambiente cálido y sereno en los momentos más difíciles.

La red gallega de tanatorios incluye también LouriñaMemorial (O Porriño), Paradantememorial (A Cañiza) y Miñomemorial (Salvaterra), todos ellos con la misma filosofía de profesionalidad, cercanía y respeto hacia las familias.