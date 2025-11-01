Acompañamiento y confianza en los momentos más delicados

Con una trayectoria de varias décadas al servicio de las familias de Pontevedra y su comarca, Funeraria San Mauro se ha consolidado como una referencia en el sector por su trato humano, su discreción y su compromiso con las personas en los momentos más difíciles. Su objetivo es facilitar cada trámite y preservar con respeto la memoria de los seres queridos.

La empresa nació con raíces locales y ha crecido manteniendo la esencia de la cercanía y la vocación de servicio. Con el paso de los años, ha conformado un equipo profesional con formación específica en atención familiar, gestión administrativa y coordinación de ceremonias. Desde su origen, su labor se fundamenta en entender la pérdida como un proceso profundamente humano, donde la experiencia técnica se combina con un acompañamiento cálido y respetuoso.

Para la contratación y asesoramiento,las familias deben acudir alas oficinas centrales, situadas en la calle Xeneral Gutiérrez Mellado nº 17 o pueden llamar al número 24 h 650 479 479

Un servicio integral y personalizado

Disponible las 24 horas, Funeraria San Mauro ofrece atención inmediata tanto para emergencias como para asesorar a las familias en cualquier momento. Su gestión integral abarca todos los trámites legales y administrativos —certificados, bajas, traslados—, con el fin de aliviar la carga de quienes atraviesan la pérdida de un ser querido.

Uno de los aspectos más valorados es la personalización de las ceremonias. Cada despedida se diseña a medida, ya sea religiosa o civil, respetando las creencias, deseos y la historia de cada familia. La organización incluye música, textos, flores y otros detalles que convierten cada homenaje en un acto único.

La empresa también gestiona traslados locales, nacionales e internacionales, encargándose de la documentación necesaria para cada caso con eficacia y sensibilidad.

Funeraria San Mauro avanza hacia la digitalización, incorporando la transmisión en directo de funerales civiles o laicos para las personas que no pueden asistir presencialmente. «La tecnología nos permite acercar a quienes están lejos y mantener el espíritu de unión familiar incluso en la distancia», comenta Fernando Valiño.

Asimismo, la empresa también mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad, aplicando criterios ecológicos en sus productos y servicios para ser cada día más respetuosos con el medio ambiente.

Instalaciones y servicios

Las instalaciones ofrecen todo lo necesario para un servicio funerario completo, y se mejoran cada día para ser más cómodas y brindar el máximo confort a las familias. A esto se complementan los servicios de velatorios y salas de despedida, exposición de féretros, incineración y entierro, traslados, asesoramiento legal y floristería. Cada fase del proceso es coordinada por un equipo técnico y humano que vela por que todo se desarrolle con serenidad y dignidad.

Compromiso y confianza

La trayectoria y la confianza de generaciones de familias avalan el trabajo de esta firma pontevedresa. Su equipo se distingue por la atención humana, la empatía y la profesionalidad con que acompañan a quienes más lo necesitan, ofreciendo soluciones integrales. «El éxito del trabajo de Funeraria San Mauro se basa en su trato personalizado y en un equipo altamente cualificado», añade Valiño.