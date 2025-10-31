Han Table Barbecue: la auténtica barbacoa coreana llega a Vigo

Llega a Vigo Han Table Barbecue, el restaurante que trae la auténtica barbacoa coreana a Galicia. Una propuesta gastronómica única donde cada mesa cuenta con su propia parrilla, permitiendo a los comensales vivir la experiencia coreana de asar su carne al momento y disfrutarla a su gusto.

Tras su éxito en Portugal —con locales en Lisboa, Porto, Setúbal y otros puntos del país— y su consolidación en Madrid, la franquicia Han Table Barbecue continúa su expansión internacional con la apertura de su nuevo espacio en Vigo, donde los amantes de la carne y la cocina asiática pueden disfrutar de una experiencia culinaria moderna y deliciosa.

Entrada de Han Table Barbecue. / Pedro Mina

Ubicado en Rúa de Oporto, 15, en pleno Santiago de Vigo, este restaurante invita a descubrir una forma diferente de disfrutar la carne: asarla, compartirla y saborearla al momento, directamente en tu mesa.

La carne como protagonista

La especialidad de la casa es, sin duda, la carne. En Han Table Barbecue, cada corte está cuidadosamente seleccionado para garantizar sabor, textura y autenticidad. Desde el clásico bulgogi coreano hasta el cerdo ibérico o la ternera marinada, el menú ofrece una amplia variedad de opciones para todos los gustos.

La carne de Wagyu es el plato estrella de la marca. / Pedro Mina

Pero el verdadero protagonista es el Wagyu, el plato estrella de la marca. Con una selección de más de tres cortes premium, como Wagyu Galbi, Wagyu con ajo o Pecho de Wagyu, esta carne japonesa de fama mundial se presenta con el mimo y la técnica que merece. Su jugosidad y sabor intenso convierten cada bocado en una experiencia gourmet inolvidable.

Además, los acompañamientos tradicionales, como el kimchi, las algas o el rábano encurtido, y las salsas artesanales completan el ritual de la barbacoa coreana.

Oferta de Han Table Barbecue. / Pedro Mina

De Corea a la mesa: una experiencia completa

Han Table Barbecue Vigo ofrece mucho más que una comida: es una experiencia sensorial. El ambiente combina un diseño contemporáneo con el espíritu acogedor coreano, ideal tanto para una cena entre amigos como para una ocasión especial.

Decoración en Han Table Barbecue. / Pedro Mina

Y para acompañar, nada mejor que una selección de bebidas coreanas auténticas, como el tradicional Soju (en sabores de uva, fresa, pomelo o melocotón), el Makgeolli, vino de arroz natural, o refrescos típicos como el Milkis o el té de hierbas Wanglaoji. También encontrarás cervezas, vinos gallegos y opciones locales para completar una velada perfecta.

Bebidas coreanas. / Pedro Mina

Con su cuidada selección de carnes, su ambiente sofisticado y el encanto de la cocina coreana más auténtica, Han Table Barbecue Vigo es una propuesta diferente que une cultura, sabor y experiencia en un mismo lugar.