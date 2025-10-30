El descanso de Maxcolchon llega a Ourense

Ourense se despierta con una buena noticia: el descanso de calidad tiene nueva casa. Maxcolchon, empresa española líder en descanso personalizado, inaugura hoy su nueva tienda en Estrada Vigo Quintela de Vilanova, un espacio de más de 160 metros cuadrados diseñado para que cada cliente descubra qué significa dormir bien.

La nueva t ienda de colchones en Ourense ha sido diseñada para invitar al cliente a probar, sentir y comparar. Nada de compras impulsivas ni de catálogos fríos: el objetivo es crear una experiencia real de descanso.

La tienda Maxcolchon Ourense abrirá de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30, ofreciendo un amplio horario para adaptarse al ritmo de vida de los ourensanos.

Una experiencia de compra cercana y guiada

Con esta apertura, la firma refuerza su presencia en Galicia y continúa una expansión que no deja de crecer. Desde su fundación en 2005, Maxcolchon ha sabido diferenciarse en un mercado tan competitivo como el del descanso gracias a una filosofía muy clara: ofrecer productos de fabricación nacional, personalizables y sostenibles, acompañados de un servicio de atención al cliente que marca la diferencia.

El equipo de asesores especializados acompaña a cada visitante en todo el proceso, ofreciendo un asesoramiento honesto, profesional y cercano. No se trata de vender el colchón más caro, sino el más adecuado para la espalda, el tipo de sueño o la postura del cliente.

«No creemos en el colchón perfecto para todos. Creemos en el colchón perfecto para ti», explican desde el equipo de Maxcolchon. Esa es la esencia de su éxito: la personalización como valor diferencial.

Además, todos los colchones cuentan con 100 noches de prueba, una ventaja que permite comprobar desde casa si la elección ha sido la correcta. A esto se suma el transporte y montaje gratuitos y opciones de financiación flexibles, para que el descanso de calidad esté al alcance de todos.

Colchón Sojamax, indicado para deportistas. / Cedida

Innovación, diseño y fabricación nacional

A diferencia de muchas marcas que dependen de terceros, Maxcolchon fabrica directamente sus colchones, canapés y complementos en sus propias instalaciones. Esto permite controlar cada fase del proceso, desde la selección de materiales hasta el acabado final, garantizando la máxima calidad y adaptando los productos a las necesidades reales de las personas.

Además, ofrece una amplia variedad de firmezas, medidas y acabados, con más de 40 opciones de tonalidades y cinco tapizados diferentes para que cada canapé o cabecero refleje el estilo y las preferencias del cliente.

Una marca con alma sostenible y cercana

En un sector cada vez más globalizado, Maxcolchon se mantiene fiel a su origen: fabricación nacional, kilómetro cero y compromiso medioambiental.

La compañía apuesta por procesos eficientes que reducen el desperdicio de materiales y fomentan el uso de componentes reciclables. Además, al producir y distribuir directamente desde sus centros logísticos en España, se minimiza la huella de carbono asociada al transporte.

Esta cercanía también se traduce en un trato más humano. Cada tienda Maxcolchon es un punto de conexión directa con el cliente, donde se escucha, se asesora y se resuelven dudas de forma personalizada. Ourense no será la excepción: la nueva tienda nace con el espíritu de convertirse en un referente local del descanso saludable.

Comprometidos con el bienestar desde hace 20 años

En 2025, Maxcolchon celebra su 20º aniversario reafirmando su liderazgo en España y su presencia en mercados internacionales como Francia y Portugal. Dos décadas después de su fundación, la marca mantiene intactos los valores que la vieron nacer:

La fabricación propia como garantía de calidad.

La innovación constante en materiales y diseño.

El trato cercano y la atención personalizada.

El compromiso con el bienestar y la sostenibilidad.

Estos pilares han permitido a Maxcolchon ganarse la confianza de miles de clientes en toda la península y diferenciarse de un mercado saturado de promesas rápidas y soluciones estándar.

Punto de atención de una de las tiendas de Maxcolchon. / Cedida

Un nuevo punto de encuentro para el descanso en Ourense

La apertura en Estrada Vigo Quintela de Vilanova no es solo una tienda más: es una invitación a redescubrir el descanso.

Quienes se acerquen a este nuevo espacio podrán probar una gran variedad de colchones y canapés en un entorno moderno, luminoso y acogedor. Cada detalle —desde la iluminación hasta la disposición del producto— ha sido pensado para transmitir la sensación de calma y bienestar que caracteriza a la marca.

«Queremos que el cliente entre, se relaje, y entienda que dormir bien cambia su vida. Ese es el mensaje que nos mueve», afirman desde Maxcolchon.

Con esta nueva apertura, la firma suma un nuevo hito en su trayectoria y reafirma su objetivo: acercar el descanso de calidad a todos los rincones de España, sin perder la esencia de una empresa que sigue apostando por el trato humano y la excelencia del producto.

Maxcolchon Ourense

E-mail: ourense@maxcolchon.com

Tel. 961399020 / Mov. 682314267