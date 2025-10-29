Pontevedra se llena de voluntarios de Coca-Cola

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) celebra, del 27 de octubre al 5 de noviembre una nueva edición de su Semana del Voluntariado. Los voluntarios de Coca-Cola en Pontevedra han participado en un taller de carpintería junto a personas con discapacidad intelectual en el Centro Ocupacional Juan XXIII en Cangas do Morrazo. Durante la actividad, colaboraron en las tareas diarias del taller, conociendo de cerca su labor y compartiendo momentos de aprendizaje y convivencia.

Esta semana forma parte del programa de voluntariado corporativo ‘La magia de Coca-Cola’, que tiene el objetivo de involucrar a sus empleados como agentes de cambio social y ambiental y generar un impacto positivo en su entorno. Gracias a este programa, todos los empleados de la compañía disponen de dos días laborables remunerados al año para contribuir a causas sociales y medioambientales.

Los voluntarios colaboraron en las tareas diarias del taller, conociendo de cerca su labor. / Coca-Cola

El programa de Voluntariado forma parte de la estrategia global de sostenibilidad de CCEP, This is Forward, que impulsa la participación de los empleados en acciones de voluntariado, tanto actividades vinculadas a los proyectos de sostenibilidad de la compañía como colaboraciones locales con organizaciones del tercer sector en las comunidades donde residen.

Los voluntarios de Coca-Cola en Pontevedra han participado en un taller de carpintería. / Coca-Cola

«En Coca-Cola Europacific Partners tenemos el compromiso firme de generar impacto positivo, impulsar el desarrollo económico y contribuir a fortalecer la resiliencia en las comunidades en las que estamos presentes. Nuestros empleados tienen la posibilidad de participar durante todo el año en actividades de voluntariado, pero la celebración de esta semana es una oportunidad para impulsar que cada vez más personas de nuestro equipo se involucren en acciones que generen impacto en aquellos lugares en los que estamos presentes», ha explicado Gema Domínguez Barral, Gestora de Comunicación de CCEP Iberia en Galicia.