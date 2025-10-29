Pontevedra se llena de voluntarios de Coca-Cola
La compañía impulsa la inclusión social a través del voluntariado y el trabajo conjunto en Galicia
Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) celebra, del 27 de octubre al 5 de noviembre una nueva edición de su Semana del Voluntariado. Los voluntarios de Coca-Cola en Pontevedra han participado en un taller de carpintería junto a personas con discapacidad intelectual en el Centro Ocupacional Juan XXIII en Cangas do Morrazo. Durante la actividad, colaboraron en las tareas diarias del taller, conociendo de cerca su labor y compartiendo momentos de aprendizaje y convivencia.
Esta semana forma parte del programa de voluntariado corporativo ‘La magia de Coca-Cola’, que tiene el objetivo de involucrar a sus empleados como agentes de cambio social y ambiental y generar un impacto positivo en su entorno. Gracias a este programa, todos los empleados de la compañía disponen de dos días laborables remunerados al año para contribuir a causas sociales y medioambientales.
El programa de Voluntariado forma parte de la estrategia global de sostenibilidad de CCEP, This is Forward, que impulsa la participación de los empleados en acciones de voluntariado, tanto actividades vinculadas a los proyectos de sostenibilidad de la compañía como colaboraciones locales con organizaciones del tercer sector en las comunidades donde residen.
«En Coca-Cola Europacific Partners tenemos el compromiso firme de generar impacto positivo, impulsar el desarrollo económico y contribuir a fortalecer la resiliencia en las comunidades en las que estamos presentes. Nuestros empleados tienen la posibilidad de participar durante todo el año en actividades de voluntariado, pero la celebración de esta semana es una oportunidad para impulsar que cada vez más personas de nuestro equipo se involucren en acciones que generen impacto en aquellos lugares en los que estamos presentes», ha explicado Gema Domínguez Barral, Gestora de Comunicación de CCEP Iberia en Galicia.
8.700 horas de voluntariado en 2024
El año pasado, más de 1.400 empleados de Coca-Cola en España dedicaron un total de 8.700 horas a labores de voluntariado, desarrollando más de 150 actividades en colaboración con más de 50 entidades sociales y medioambientales. Estas acciones beneficiaron, de forma estimada, a más de 5.000 personas.
Para el desarrollo del programa de voluntariado corporativo, CCEP colabora con una amplia red de socios, incluyendo fundaciones, ONGs, entidades educativas y asociaciones locales, para maximizar el alcance y el impacto de su voluntariado.
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- La repentina muerte de la camionera e influencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- Feria con mayúsculas en Portugal: Valença celebra Santos de Cerdal
- Vecinos del acusado del crimen de Coia dicen que era increpado por la víctima
- Últimas horas del anticiclón en Galicia: un tren de borrascas dejará una semana pasada por agua
- Vigo agranda (todavía más) su Navidad: todas las novedades de la ciudad de las luces navideñas 2025
- Viviendas de protección de Navia se convierten en narcopisos
- Encuentro en Ourense del de los centros de Carmelitas