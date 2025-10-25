El Área de Servicio Lapamán ofrece en octubre descuentos superiores a las low cost

En un momento en que el precio del combustible marca las decisiones de los conductores, el Área de Servicio Lapamán da un paso al frente con una promoción especial para el mes de octubre, ofreciendo descuentos superiores a los de las gasolineras low cost.

Una iniciativa que demuestra que ahorrar no está reñido con la calidad, especialmente cuando se trata de proteger el motor y maximizar el rendimiento del vehículo.

Los carburantes Shell V-Power están formulados con una tecnología exclusiva que limpia y protege las partes críticas del motor, ayudando a mantener su potencia y eficiencia durante más tiempo. Estos combustibles se distinguen por su máxima calidad y capacidad de optimizar el rendimiento, una diferencia que los conductores perciben desde el primer repostaje.

Más que una estación de servicio

Pero la Área de Servicio Lapamán ofrece mucho más que carburantes de alta gama. En sus instalaciones se encuentra el Supermercado Claudio Express del Grupo Gadis, un espacio moderno, práctico y siempre bien surtido, abierto todos los días de 6:00 a 23:00 horas.

Su amplia selección de productos de alimentación, bebidas y artículos de primera necesidad, junto con los buenos precios y la comodidad de su horario ininterrumpido, hacen de Claudio Express una parada perfecta tanto para conductores como para vecinos de la zona.

Un área de lavado referente en Pontevedra

Otro de los grandes atractivos de la Área de Servicio Lapamán es su completa área de lavado, reconocida como una de las más amplias y mejor equipadas de la provincia de Pontevedra.

Con instalaciones modernas, sistemas de limpieza de última generación y tarifas muy competitivas, este espacio ofrece al cliente la posibilidad de mantener su vehículo impecable con la máxima comodidad y un excelente resultado.

Este mes de octubre, Lapamán reafirma su compromiso de ofrecer al consumidor la mejor relación calidad-precio, combinando carburantes de alto rendimiento, servicios complementarios de primera y una atención cercana y profesional.