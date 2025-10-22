La magia de la Navidad llega con el tintinear de las copas, el aroma del buen vino y los sabores que despiertan emociones. Vinoteca Topos, en Rúa Vía Norte, 38 (frente a la plaza de Vialia), invita este diciembre a disfrutar de unas fiestas únicas con una experiencia gastronómica y enológica pensada para compartir, brindar y celebrar.

Referente ya en Vigo por su ambiente relajado, su propuesta desenfadada y selecta y una carta de vinos con casi 300 referencias nacionales e internacionales, Topos se ha convertido en el punto de encuentro ideal para quienes disfrutan de la buena comida y las conversaciones sin prisa.

Menús para brindar por los buenos momentos

De cara a las próximas fiestas, el equipo liderado por Toño Fernández —alma y chef de la casa— ha preparado varias opciones de menú navideño pensadas para todo tipo de celebraciones, desde reuniones familiares hasta cenas de empresa.

Entre las propuestas, destaca un menú desde 39 euros, que incluye tabla mixta de ibéricos y quesos, empanadas de chocos y carne y, como plato principal, lingote de cordero a baja temperatura con cremoso de patata o bacalao a la vizcaína.

Otra opción, desde 45 euros, ofrece tabla mixta de ibéricos y quesos, pulpo á feira y un segundo a elegir entre confit de pato o lubina al horno.

También desde 45 euros, un tercer menú propone tabla mixta de ibéricos y quesos, tartar de ternera y queso Campoveja (o ensaladilla con ventresca) y, de segundo, canelón trufado de rabo de ternera o arroz negro con chips.

La Navidad se saborea en Vinoteca Topos / Vinoteca Topos

Todos los menús incluyen un variado de postres y cafés, y pueden complementarse con una amplia selección de entrantes y mariscos —como anchoas mariposa Solano Arriola, tablas de patés, carpaccio de pulpo, ensaladas, camarones, cigalas o langostinos—, ofreciendo la posibilidad de personalizar cada celebración al gusto del grupo.

Por supuesto, cada propuesta puede maridarse con la espectacular carta de vinos de Topos, con casi 300 referencias nacionales e internacionales, además de cerveza de bodega Estrella Galicia y un servicio cuidado en copas Riedel, pensadas para realzar cada matiz.

El vino como protagonista

La experiencia se enriquece con una carta rotatoria de más de 30 vinos de gama media-alta por copa, única en Vigo, que permite disfrutar etiquetas tan reconocidas como Mauro, Pago de Carraovejas, Vega Sicilia o Álvaro Palacios sin necesidad de pedir una botella entera.

Vinos de diferentes denominaciones de origen en la vinoteca Topos. / Marta G. Brea

Y para los que prefieren acompañar con algo más, Topos ofrece también cerveza de bodega Estrella Galicia, una cuidada selección de ginebras y destilados premium, y un servicio impecable en copas Riedel, pensadas para realzar cada matiz.

Más que una cena, una experiencia

El encanto de Topos reside en su atmósfera íntima y acogedora, perfecta para celebraciones de empresa, encuentros entre amigos o cenas familiares. Su salón privado para hasta 20 personas garantiza privacidad y confort, en un entorno donde el tiempo parece detenerse.

Interior de la Vinoteca Topos. / Marta G. Brea

Estas fiestas, Vinoteca Topos invita a celebrar con estilo, sabor y calidez, en un espacio donde cada copa y cada plato son una oportunidad para brindar por lo que realmente importa.