Rofervigo presenta del 23 al 25 de octubre el nuevo Nissan Micra

En 1982, Nissan lanzaba al mercado el Micra, un vehículo que sustituía al Cherry y que se caracterizaba por ser un vehículo compacto, eficiente y asequible. Vamos, pensado para la conducción urbana. Cuarenta y tres años después, el fabricante japonés lanza la sexta generación, y Rofervigo, concesionario oficial Nissan en Vigo ubicado en la Carretera de Madrid 210, tiene la oportunidad de contar una unidad exclusiva para enseñársela a sus clientes entre el 23 y el 25 de este mes de octubre.

El nuevo Micra se construye sobre la plataforma para vehículos pequeños de AmpR, que admite voladizos cortos y una huella compacta con un centro de gravedad bajo y un peso reducido de 1.500 kg. Pero no hay nada pequeño en su tacto de conducción en carretera. Se agarra con seguridad a la carretera, haciéndolo con un nivel de agilidad y comodidad que va más allá de las generaciones anteriores.

Interior del Nissan Micra. / FdV

La nueva plataforma AmpR de MICRA ofrece una larga distancia entre ejes de 2,54 m, una impresionante capacidad de maletero de 326 litros que se amplía hasta los 1106 cuando están abatidos los asientos traseros y la capacidad de remolcar hasta 500 kg, lo que significa que la carga nos será un problema en los viajes.

Para una conducción eléctrica sin preocupaciones, el nuevo MICRA ofrece dos opciones de batería con un alcance impresionante, ambas perfeccionadas y diseñadas para su uso en el mundo real:

40kWh: hasta 317 km de autonomía en ciclo WLTP.

de autonomía en ciclo WLTP. 52kWh: hasta 415 km de autonomía combinada y 574 Km en urbana, según WLTP.

Ambas variantes admiten carga rápida de CC (de 80 kW en el caso de la de 40 y de hasta 100 kW en la de 52), con capacidad V2L (Vehicle-to-Load) para alimentar dispositivos pequeños, y están listas para la integración V2G (Vehicle-to-Grid). Es una conducción eléctrica no solo fácil y accesible, sino también tranquilizadora.

Parte trasera. / FdV

La tecnología intuitiva no es un opcional para el nuevo MICRA, está integrada como parte de una experiencia de conducción totalmente conectada. Google integrado significa que Google Maps, Assistant y Play Store están disponibles directamente desde el habitáculo. ¿Control por voz? Por supuesto. ¿Navegación? Siempre actualizada. Y gracias a la aplicación NissanConnect, puedes preparar la temperatura de tu cabina antes de salir, verificar el estado de la batería de forma remota y planificar tu ruta con paradas de carga ya programadas.

Esta exposición itinerante estará en Rofervigo entre el 23 y 25 de octubre, con una previsión de iniciar la entrega de las primeras unidades para el próximo mes de diciembre. En el caso de estar interesado en el nuevo Nissan MICRA, puedes inscribirte en el siguiente enlace: https://red.nissan.es/rofervigo/nissan/descubreelmicra

En la provincia de Pontevedra, Rofervigo está situado en la Carretera de Madrid 210 en Vigo y en Roipesa, en la Carretera Nacional 550, Km 127,5. Mientras, en la provincia de Ourense, Roferourense tiene sus instalaciones en la Carretera de Vigo-Quintela, 28. Instalaciones en donde todos los interesados podrán probar las bondades del nuevo Nissan Micra.