Sostenibilidad, intermodalidad y alianzas estratégicas como ejes del futuro

P&J Carrasco, una de las empresas históricas ligadas al puerto de Vilagarcía, afronta una etapa de consolidación tras años de expansión y diversificación. Su consejero delegado, Iago Carrasco, repasa los hitos más recientes de la compañía, subraya los retos que afronta el puerto arousano y aboga por seguir avanzando en eficiencia y sostenibilidad.

«Hemos culminado una fase importante de relevo generacional y de decisiones estratégicas que están dando sus frutos», explica Carrasco. La firma, que alcanza ya su cuarta generación al frente, ha protagonizado en los últimos años movimientos clave: la puesta en marcha del proyecto de Algeciras en 2020, operativo desde comienzos de 2025, y la reciente incorporación de la Ruta Ibérica con DFDS, una conexión ro-ro (de carga rodada) que ofrece nuevas alternativas logísticas para el noroeste peninsular.

Carrasco destaca que estos pasos se enmarcan en un contexto de profunda concentración en el sector logístico y portuario, donde las grandes compañías internacionales absorben a operadores medianos cada pocos meses. «Nuestros competidores son cada vez más grandes y globales; por eso es esencial apoyarnos en socios sólidos como Access World o GrupoNogar, y reforzar nuestra estructura con proyectos conjuntos», afirma.

El directivo advierte, sin embargo, que el crecimiento del puerto de Vilagarcía se enfrenta a un problema de capacidad y espacio. «Llevamos años creciendo en torno a un 5 o 10% anual, pero estamos muy cerca del límite operativo. El puerto trabaja bien, pero necesita espacio para seguir desarrollándose», apunta. Según Carrasco, los niveles actuales de tráfico —alrededor de 1,5 millones de toneladas anuales— sitúan la terminal en un punto de saturación que podría frenar nuevas oportunidades.

En este sentido, considera «prioritario seguir avanzando en las obras del ferrocarril y en el dragado de los muelles», para mejorar los calados y permitir la llegada de buques de mayor tamaño. «El tren tiene que ser un complemento real al transporte por carretera. Europa nos lleva ventaja y debemos apostar por la intermodalidad si queremos reducir emisiones y ser competitivos», sostiene.

El representante de P&J Carrasco también advierte sobre la escasez de conductores profesionales, un problema estructural que afecta a todo el transporte terrestre. «El déficit de choferes es preocupante. En el medio plazo, el ferrocarril y las autopistas multimodales serán imprescindibles para garantizar la fluidez del comercio», subraya.

Carrasco se muestra convencido de que la cooperación entre empresas locales e internacionales será la clave del futuro: «Creemos firmemente en las alianzas. No siempre tienen que ser internacionales; a veces basta con encontrar el compañero de viaje adecuado para cada proyecto. Lo importante es generar sinergias que impulsen el crecimiento conjunto».

Con una trayectoria que combina tradición y adaptación, P&J Carrasco mira al futuro con los pies en el muelle de Vilagarcía y la vista puesta en el mapa global de la logística sostenible.