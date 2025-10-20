De un salón familiar a líder del sector pesquero español

Lo que comenzó en 2002 en el salón de una casa viguesa con Congelados Marinos Promar y el impulso de Enrique García Chillón, se ha convertido en Grupo Profand, la empresa líder en la industria española de productos del mar elaborados. En 2024, la compañía superó los 1.000 millones de euros de facturación, un hito solo alcanzado antes por Pescanova.

Fruto de la fusión entre Promar y Frigoríficos Fandiño en 2010, Profand ha consolidado su crecimiento tanto orgánico —con expansión a mercados como el norteamericano— como inorgánico, con 15 adquisiciones internacionales. Su modelo se basa en la verticalización completa de la cadena productiva y en mantener sus raíces gallegas.

Tras recomprar en 2025 el 23,71% de su capital a Corporación Financiera Alba, Profand ha recuperado el control total de su accionariado, reafirmando su independencia y compromiso con Galicia.

Su estrategia Profand4Future impulsa un modelo de negocio basado en la sostenibilidad ambiental y social. Bajo la filosofía “Blue Food”, el grupo promueve prácticas responsables a lo largo de toda la cadena de valor. La compañía ha obtenido certificaciones internacionales como el MSC para su langostino argentino y el RFVS para su flota, situándose entre las más avanzadas del mundo en pesca responsable.