El Puerto de Vilagarcía impulsa su conexión ferroviaria

La Autoridad Portuaria está ejecutando la obra Ferrocarril a Ferrazo, fase 3, con la que se pretende optimizar la intermodalidad marítimo-portuaria en el puerto arousano. Los trabajos, que están siendo acometidos por la empresa Vilor Infraestructuras SL, tienen un presupuesto de ejecución de más de 1,6 millones de euros (iva incluido) y están financiados con fondos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR).Se trata de la mayor inversión que el puerto arousano acometerá este año, la cual redundará en una mejor compatibilización de operativas portuarias y ferroviarias.

La tercera fase de la obra supone la materialización de un trazado ferroviario ya previsto en el proyecto inicial pero cuya ejecución había quedado pendiente, al priorizarse en la fase dos una alternativa que permitió en su momento reducir tanto el plazo de ejecución como la inversión prevista. La actuación da continuidad a las obras de las fases 1 y 2, gracias a las cuales fue posible dotar a todos los muelles del puerto de Vilagarcía de conexión ferroviaria propia, lo cual repercute positivamente en su operatividad y competitividad.

En esta tercera fase se llevará a cabo la conexión ferroviaria con el muelle de Ferrazo por el vial de enlace del puerto, un tratado que funciona como alternativa al ya existente y que evita posibles interferencias entre la normal operativa del muelle de Comboa con el paso del ferrocarril hacia Ferrazo.

Las obras actualmente en ejecución permitirán la creación de una zona de espera y de paso de ferrocarril que se ubique fuera de los muelles, a través de una vía principal y una de espera, las cuales se unirán a las ya existentes ejecutadas en la fase dos de este proyecto (tramo correspondiente al muelle de Ferrazo).

Con esta actuación, la Autoridad Portuaria de Vilagarcía avanza hacia la consecución de una movilidad sostenible, segura y conectada, que es una de las líneas de acción recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Pavimentación en Ferrazo Norte

Otra obra que está actualmente en ejecución en el puerto de Vilagarcía es la pavimentación en el muelle de Ferrazo norte, adjudicada este verano a la empresa Construcciones, Obras y Viales, S.A. (COVSA), con un presupuesto de adjudicación de 502.122,69 € (sin IVA) y un plazo de ejecución de 4 meses.

La nueva pavimentación dotará a una superficie de aproximadamente de 4.750 m2 de un firme consistente en pavimento de hormigón. De esta manera, se ejecutarán las actuaciones necesarias para regularizar dicha superficie adecuando la zona y dotándola de unas condiciones idóneas para las operativas portuarias que tienen lugar en esa área.

Ya en el corto/medio plazo, está previsto acometer las obras necesarias para dotar de conexión eléctrica para buques (OPS por sus siglas en inglés) en el muelle de Ferrazo (terminal de contenedores). La actuación, cuya licitación está prevista para el próximo año, permitirá a la Autoridad Portuaria dar nuevos pasos para la sostenibilidad de su actividad y la descarbonización, que es una prioridad para el puerto arousano.