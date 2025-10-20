Nueva imagen para el muelle de Pasaxeiros
M. González
Otra actuación destacada en el entorno portuario es la creación de un centro de recepción de peregrinos náuticos en el Peirao de Pasaxeiros, una actuación impulsada por la Xunta de Galicia en virtud de un convenio firmado entre la Autoridad Portuaria de Vilagarcía y la agencia Turismo de Galicia. La actuación, recientemente adjudicada, supondrá una inversión de aproximadamente un millón de euros.
El proyecto implica no sólo la rehabilitación de una edificación ya existente para adaptarla a este uso, sino la transformación de todo su entorno, estando previstas tanto demoliciones de edificaciones sin uso como la urbanización de todo el espacio de la cabecera del muelle. La actuación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está financiada por la Unión Europea-Next Generation EU.
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Un incendio calcina por completo un piso en Vigo
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- Vierten 1,5 toneladas de residuos en garrafas en Moaña y la empresa investigada afronta hasta 100.000 euros de multa
- Fin a la barra libre de refrescos
- Galicia tendrá una de las cuatro fábricas europeas que harán IA experimental
- Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga