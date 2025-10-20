Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Especial Puerto de Vilagarcía

Nueva imagen para el muelle de Pasaxeiros

Edificio a rehabilitar para futura estación marítima // Iñaki Abella

M. González

Vilagarcía

Otra actuación destacada en el entorno portuario es la creación de un centro de recepción de peregrinos náuticos en el Peirao de Pasaxeiros, una actuación impulsada por la Xunta de Galicia en virtud de un convenio firmado entre la Autoridad Portuaria de Vilagarcía y la agencia Turismo de Galicia. La actuación, recientemente adjudicada, supondrá una inversión de aproximadamente un millón de euros.

El proyecto implica no sólo la rehabilitación de una edificación ya existente para adaptarla a este uso, sino la transformación de todo su entorno, estando previstas tanto demoliciones de edificaciones sin uso como la urbanización de todo el espacio de la cabecera del muelle. La actuación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está financiada por la Unión Europea-Next Generation EU.

